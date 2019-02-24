Польская крестьянская партия присоединилась к Европейской коалиции 24.02.2019, 12:59

Владислав Косиняк-Камыш

Фото: Metropolia Bydgoska

Решение было принято большинством голосов на заседании высшего совета партии.

«Польская крестьянская партия» пойдет на выборы в Европейский парламент в составе «Европейской коалиции. Решение было принято большинством голосов в ходе заседания высшего совета партии, сообщает «Радио Польша».

Председатель «Польской крестьянской партии» Владислав Косиняк-Камыш в ходе объявления решения подчеркнул, что «Европейская коалиция» не направлена против кого-то, но «за» – «за сильную Польшу в Европе, за ценности, важные для «Польской крестьянской партии», и за христианские ценности».

Днем ранее, 22 февраля, о своем вступлении в «Европейскую коалицию» объявила партия «Современная».

Напомним, 1 февраля восемь бывших премьеров и два экс-министра иностранных дел Польши подписали декларацию с призывом внести единый список кандидатов на выборах в ЕП. Эта инициатива получила название «Европейская коалиция».