СМИ: В «ДНР» зреет бунт, Пушилина хотят убрать 1 24.02.2019, 13:35

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Что стоит за серией взрывов в Донецке.

Над главарем "ДНР" Денисом Пушилиным, похоже, сгущаются тучи. Именно с ним связывают череду взрывов 18 февраля в центре оккупированного Донецка.

ЧП наделало много шума в украинских и российских СМИ. В первую очередь резонанс инцидент получил из-за того, что взрывы произошли недалеко от отеля, в котором проживают наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ и резиденции Пушилина. Что происходит в оккупированном Донецке – читайте в материале OBOZREVATEL.

Взрывы и версии

Первый взрыв в Донецке прогремел в пределах парка Щербакова в Ворошиловском районе. Второй произошел на газораспределительной станции недалеко от гостиницы Парк Инн, где проживают члены миссии ОБСЕ. Третий хлопок раздался в районе "Вольво-центра", который находится рядом с Донецким аэропортом.

В результате — пара выбитых стекол и поврежденная крыша газораспределительной станции. Жертв и пострадавших нет.

Террористы тут же обвинили во всем Киев, заявив, что причиной взрывов стали атаки украинских беспилотников. Но после "замначальника Народной милиции "ДНР" Эдуард Басурин сообщил, что никаких летательных аппаратов не было.

Он отметил, что цели взрывов две — "напугать миссию ОБСЕ и реализовать план по вводу сюда вооруженной миссии ОБСЕ при помощи США".

Такие выводы террористы сделали якобы на основе того, что взрыв произошел недалеко от места проживания наблюдателей данной организации. Правда, каким образом три взрыва без жертв и серьезных разрушений могли повлиять на решение вводить на Донбасс вооруженную миссию ОБСЕ — непонятно.

Интересно другое: неподалеку от того самого отеля находится резиденция самого "главного" человека в "ДНР" Дениса Пушилина, и об этом в местных сепаратистских СМИ практически не упоминалось. Версия, что взрывы стали результатом внутренних разборок между преступными группировками, в которых замешан непосредственно глава непризнанной "республики", звучит более правдоподобно, чем попытки напугать наблюдателей ОБСЕ.

О том, что взрывы могли стать предупреждением главарю "ДНР", утверждается и в материале российского издания "Московский комсомолец". Ссылаясь на свои источники в окружении Пушилина, издание пишет, что ситуация в Донецке напряженная, обещанного "процветания" не наступает, и обвиняют в этом именно лидера непризнанной "республики".

"Жители Донецка оказались крайне разочарованы тем, что их лидер фактически не сдержал ни одного из своих предвыборных обещаний. В частности, осенью 2018 года Пушилин обещал вернуть национализированные рынки в частную собственность и даже создал для этого специальную комиссию, но она бездействует. Рынки все еще находятся в руках "правительства ДНР". Кроме того, глава самопровозглашенной республики обещал добиться понижения цен в магазинах, однако к концу зимы стоимость товаров первой необходимости выросла в среднем на 30%. Это не говоря уже о том, что снег и мусор в Донецке систематически не убирают", — говориться в статье.

Кроме недовольства жителей, стоит отметить, что после убийства экс-главаря "ДНР" Александра Захарченко и назначения Пушилина на его должность, в "республике" началось перераспределение имущества и финансовых потоков. Конечно, и бывшим, и нынешним владельцам наворованного имущества могло не понравиться, что их отстраняют от кормушки или же ограничивают к ней доступ.

Такую информацию OBOZREVATEL подтвердил и военный эксперт Олег Жданов, по мнению которого Пушилин просто не выполнил договоренности, которые заключил с местными бандитами.

"У меня есть информация из Донецка, говорят, что там полный передел, мол, новая метла по-новому метет. Естественно, кого-то он начал громить, вот жена Захарченко в первые три дня переписала на него весь бизнес. Сотрудники МГБ привезли ее к Пушилину, и она вышла из кабинета уже голая и босая, в плане бизнеса, разумеется", — говорит военный эксперт.

Вместе с тем считается, что Пушилин имеет довольно малое влияние на экономические процессы, которые происходят в "ДНР", ими как раз занимается ставленник беглого украинского олигарха Сергея Курченко вице-премьер "ДНР" Александр Ананченко.

"Сейчас Пушилин пытается максимально все подмять под себя, или как минимум войти в долю. Поэтому недовольных там очень много. А так как Москва далеко, и в целом кураторство над "республикой" осуществляет российское ГРУ, то местные ребята могут в пределах своей компетенции его попугать", — считает Жданов.

Кстати, бытует мнение, что гибель Захарченко была выгодна Курченко, так как экс-главарь мешал беглому олигарху строить свой бизнес на оккупированной территории. И теперь тот якобы предупреждает Пушилина, что тот тоже может закончить как его предшественник.

Уберут как Захарченко?

Про мнению Жданова, несмотря на недовольных деятельностью Пушилина, местные группировки убрать его не смогут. Судьба главаря "республики" целиком зависит от решения Москвы, и пока он полностью поддается контролю со стороны Кремля, он будет жив.

"Плотницкий (экс-главарь "ЛНР". — Ред.) настолько четко выполнял распоряжения ФСБ, что сколько ему предупреждений не делали, его не дали убить, и он спокойно уехал в Россию. А как только "Моторола" начал перегибать пальцы — его грохнули. Как только "Гиви" начал пытаться влазить в военную обстановку — его тут же грохнули. Когда Захарченко проигнорировал два приглашения на беседу в Крым и спрятался в Абхазии, а потом в Москву еще не поехал, а прятался в больнице, тогда поняли, что его надо валить", — говорит он.

Такого же мнения придерживается и экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев, он уверен, что у Пушилина есть вся необходимая защита со стороны России.

"После смерти Захарченко главным кандидатом на пост руководителя "ДНР" стал именно Денис Пушилин. Итак, если он фактически является креатурой Кремля, то соответствующая защита ему будет обеспечена. Поэтому разговоры, что какие-то силы будут пытаться уничтожить Пушилина, неуместны. Ведь пока он управляем, то и угрозы его жизни нет", — считает Селезнев.

Экс-спикер Генштаба также не уверен, что взрывы в Донецке касались самого Пушилина, а произошедшее он считает способом отвлечь внимание местных жителей от тех социально-экономических проблем, которых в непризнанных "республиках" становится все больше.

"Является ли Пушилин адресатом этих взрывов — я не уверен, ведь есть другие способы и возможности более четко и конкретно указать на какие-то разногласия", — подытожил Селезнев.