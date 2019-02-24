Сотни брестчан вышли на марш против аккумуляторного завода 4 24.02.2019, 14:11

2,773

Фото: «Радыё Свабода»

Акция закончилась исполнением гимна протеста песни «Жить».

На площадь Ленина в Бресте сегодня прошла традиционная акция протеста против аккумуляторного завода, сообщает телеграм-канал «Баста».

Шествие началось с площади Ленина по улице Пушкинской. В начале в нем участвовали более 150 – 180 человек. Людей во время шествия становится все больше.

Среди участников были блогер Сергей Петрухин, один из лидеров БНК Андрей Шарендо.

Перед акцией ОМОН задержал у подъезда блогера Александра Кабанова.

Шествие закончилось у кинотеатра «Беларусь» исполнением песни «Жить» - гимна протеста брестчан против аккумуляторного завода.