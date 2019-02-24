Помпео: Что это за больной тиран, который мешает доставить продукты голодным людям? 8 24.02.2019, 14:25

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Майк Помпео

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон примет меры по ситуации в Венесуэле.

США предпримут меры в отношении тех, кто выступает против восстановления демократии в Венесуэле, заявил 23 февраля в Twitter государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает gordonua.com.

"США предпримут меры против тех, кто выступает против мирного восстановления демократии в Венесуэле. Сейчас настало время действовать в поддержку потребностей отчаявшегося венесуэльского народа. Мы солидарны с теми, кто продолжает борьбу за свободу", – написал Помпео.

While @jguaido leads the effort to get the aid to the people, Maduro sends armed gangs to attack innocent civilians. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/OGRjtWnszp — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 24 февраля 2019 г.

Он также подчеркнул, что США осуждают нападения на мирных жителей в Венесуэле, совершенные "головорезами" президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого парламент страны и ряд государств мира считают нелегитимным.

"Эти нападения привели к гибели людей и ранениям. Мы глубоко сочувствуем семьям тех, кто погиб в результате этих преступных деяний. Мы присоединяемся к их требованию добиться справедливости", – заявил Помпео.

The U.S. condemns the attacks on civilians in #Venezuela perpetrated by Maduro’s thugs. These attacks have resulted in deaths and injuries. Our deepest sympathies to the families of those who have died due to these criminal acts. We join their demand for justice. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/YW7hE3y1Ll — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 24 февраля 2019 г.

Он добавил, что США осуждают отказ Мадуро принять гуманитарную помощь для Венесуэлы.

"Что это за больной тиран, который мешает доставить продукты голодным людям? Зрелище горящих грузовиков с грузом помощи вызывает тошноту", – написал госсекретарь США.

The U.S. condemns the attacks on civilians in #Venezuela perpetrated by Maduro’s thugs. These attacks have resulted in deaths and injuries. Our deepest sympathies to the families of those who have died due to these criminal acts. We join their demand for justice. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/YW7hE3y1Ll — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 24 февраля 2019 г.

5 февраля военнослужащие венесуэльской армии, подконтрольные Мадуро, заблокировали мост на границе с Колумбией, по которому в страну должны были доставить гуманитарную помощь.

Гумпомощь из США, помимо Колумбии, доставили в Бразилию и на Кюрасао. Мадуро принял решение перекрыть границы. Он заявил, что военные не пустят в страну гуманитарный груз из-за опасений, что под этим предлогом в страну могут войти американские войска.

Лидер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, которого ряд стран мира признали президентом страны, заявил, что гуманитарная помощь поступит в Венесуэлу 23 февраля. Он сформировал колонну из автобусов, которая направилась из Каракаса к колумбийской границе.

23 февраля Мадуро заявил, что его правительство разорвало дипломатические отношения с Колумбией из-за того, что территория этой страны якобы используется для нападений на Венесуэлу.

23 февраля венесуэльские силовики подожгли грузовики с гуманитарной помощью из США, которые прибыли в страну из Колумбии, сообщила телекомпания NTN 24. По данным телекомпании, погибли четыре человека. Гуйадо назвал действия властей Венесуэлы преступлением против человечества.