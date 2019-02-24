Иран заявил о глубоководном пуске крылатой ракеты с подводной лодки 6 24.02.2019, 14:38

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Пуск был произведен в ходе учений ВМС страны.

Иранские Военно-морские силы в ходе учений совершили подводный пуск противокорабельной крылатой ракеты, сообщает агентство Tasnim (перевод – РБК).

Пуск произвела подводная лодка собственного производства типа «Гадир», испытания прошли в ходе масштабных военно-морских учений «Велаят-97» в Оманском заливе.

«Поскольку ракеты подводных лодок имеют ограниченную дальность действия и могут быть замечены противником в момент запуска, иранские специалисты настроили отечественную крылатую ракету на стрельбу с большой глубины. Глубоководный запуск ракет позволяет подводным лодкам поражать корабли противника не будучи обнаруженными», — говорится в сообщении агентства.

Ранее 17 февраля президент Ирана Хасан Роухани представил подлодку «Фатех» («Завоеватель»), оснащенную торпедами и крылатыми ракетами. Она стала первой субмариной подобного класса, произведенной Ираном самостоятельно. Ввод в строй подлодки состоялся в провинции Хомозган, на берегу Персидского залива. Водоизмещение дизель-электрической подлодки составляет порядка 600 т, она способна погружаться на глубину до 200 м. Срок ее автономной работы под водой составляет пять недель.

Во время церемонии Роухани выступил с речью, в которой заявил о готовности иранцев защитить страну от любой агрессии. «Мы не будем склоняться перед державой-гегемоном. Мы готовы пожертвовать собой и пролить свою кровь, чтобы защитить Иран», — сказал он. Испытания подлодки «Фатех» проходили несколько лет.

В настоящее время на вооружении Ирана уже стоят три подводные лодки проекта 877ЭКМ «Палтус», построенные в России в 1991–1992 годах. Также ВМС Ирана эксплуатируют мини-субмарины «Гадир» собственного производства и несколько подлодок, построенных в Северной Корее. Как сообщала Al Jazeera, ВМС Ирана столкнулись с проблемами при использовании российских подлодок, обладающих надводным водоизмещением порядка 2300 т, из-за их габаритов. Маневрирование «Палтусов» у берегов Ирана, в Персидском заливе, оказалось затруднено из-за мелководья. По этой причине Тегеран с 2006 года начал разработку сверхмалых субмарин.