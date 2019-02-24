В Петербурге на Невском проспекте BMW въехал в толпу людей 4 24.02.2019, 15:15

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Погибли гражданин США и жительница Москвы.

На Невском проспекте в Петербурге водитель за рулем BMW X6 въехал в группу пешеходов, два человека скончались на месте. По предварительной информации, авария произошла около 00:30 24 февраля. Водитель 1989 года рождения выехал на тротуар, где в тот момент находились пешеходы, пишет riafan.ru.

Мужчина врезался в толпу, очевидцы сообщают, что от полученных травм двое пострадавших скончались на месте. Еще три человека получили травмы, им оказывается медицинская помощь.

По информации news-r.ru, мужчина и женщина скончались на месте, несколько человек увезли на скорой в больницу. По словам очевидцев, водитель BMW ехал на очень большой скорости и, после того как врезался в людей, выехал обратно на дорогу. Парень, находившийся за рулем автомобиля, пытался сбежать с места аварии, но его сразу же арестовали.

Позже стало известно, что погибли гражданин США 1978 года рождения и 39-летняя жительница Москвы, еще три человека пострадали, сообщает «Дождь».

По информации «Фонтанки», водитель — 30-летний уроженец Азербайджана Мурад Касымов — находился под воздействием газа. Его задержали на месте происшествия. Касымов живет в Петербурге с 2010 года. «Фонтанка» пишет, что в течение последних нескольких лет на него составили 55 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.