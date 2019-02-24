Джон Маккейн: Верю всем сердцем, что однажды белорусы победят 5 24.02.2019, 15:25

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Джон Маккейн

Фото: forum.md

Это произойдет из-то того же, из-за чего произошло в других странах.

В своей последней книге «Неуeмная волна» покойный американский сенатор Джон Маккейн вспоминал о Беларуси, пишет белорусский активист Денис Казакевич.

Он писал о фальсификациях президентских «выборов», об арестах протестующих и о своей вере в то, что режим будет побежден.

«На протяжении последних двадцати лет я пытался помочь оппозиции в Беларуси победить безжалостный режим Александра Лукашенко, который неумело руководил страной, начиная с 1994 года. Я встречался с белорусами из всех слоев общества, которые боролись за то, чтобы изменить свою страну: студентами, профессорами, адвокатами, бывшими государственными должностными лицами, отставными военными, предпринимателями, технократами и актерами.

В 2004 году сенатор Джо Либерман и я обратились за получением визы для въезда в Беларусь. Правительство отказало нам в выдаче виз, и с тех самых пор не желает нас впускать в страну. Представители оппозиции должны были выезжать за границу, чтобы встретиться с членами Конгресса, поддерживающими их борьбу. Мы встречались в Вильнюсе и Риге, мы встречались в Брюсселе и Вашингтоне. В знак солидарности с ними я осудил мошеннические «выборы» в 2001 году, но единственным результатом стало то, что Лукашенко украл еще одни «выборы» в 2006 году, и еще одни - в 2010 году, и еще одни - в 2015 году.

Я призывал к освобождению из тюрьмы оппонента Лукашенко на «выборах» 2001 года Михаила Маринича, но единственным результатом стало то, следующие пять лет он оставался за решеткой после того, как он перенес инсульт. Я без особого успеха призывал к освобождению других политических заключенных.

Я наблюдал за тем, как Лукашенко, вместо того, чтобы попытаться повести страну к большей независимости, работает вместе с путинской Россией так тесно, как будто бы Беларусь до сих пор - вассальное государство, и всегда возвращается в кремлевское услужение.

Я сделал бессчетное количество заявлений, присутствовал на многочисленных конференциях, помогал принять законы, предусматривающие санкции против режима. Я призывал другие страны ввести санкции, и когда они это делали, призывал к новым санкциям.

Я всеми возможными способами уговаривал, угрожал и давал обещания с одной целью: поддержать право белорусов самим управлять своей страной. И что в результате? Не похоже, чтобы был хоть какой-нибудь эффект. Лукашенко все еще там. Он все еще сажает в тюрьму своих оппонентов и, что еще хуже, он все еще послушен Путину.

В феврале и марте 2017 года десятки тысяч людей вышли с протестами на улицы Минска и десятка других городов. Режим ответил массовыми арестами. Международные призывы освободить протестующих были проигнорированы.

В 2015 году британская газета «Гардиан» опубликовала анализ перспектив перемен в Беларуси после успешных протестов на Майдане в Украине. Авторы пришли к выводу, что власть Лукашенко в безопасности, а оппозиция бессильна, и заявили, что революция в Беларуси невозможна. Но, как сказал Уинстон Черчилль, «успех - это умение двигаться от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма».

Каждый раз, когда я встречаюсь с представителями белорусской оппозиции, они так же решительны и уверены, и благодарны за международную поддержку, как и первые диссиденты с которыми я встречался много лет назад. Часто они это те же самые люди, с которыми я встречался много лет назад. Они верят. Они сражаются и они упорствуют. Они – это упрек циникам, и ощущению усталого фатализма, которое может покорить даже самых оптимистичных.

Так же, как и они, я верю всем сердцем, что однажды они или их дети победят. И этого не случится, из-за того что в Беларуси настанет момент конца истории, которая неминуемо стремится к справедливости. Это произойдет из-то того же, из-за чего это произошло в других странах: из-за того, что смелые мужчины и женщины внутри страны и верные друзья за пределами страны, будут прилагать изнурительные и неустанные усилия для того, чтобы это произошло».