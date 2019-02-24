Белоруска Ирина Кривко завоевала серебро в гонке преследования на чемпионате Европы 5 24.02.2019, 15:36

Ирина Кривко

ЧЕ по биатлону проходит в Раубичах.

Белоруска Ирина Кривко завоевала серебро в гонке преследования на проходящем в Раубичах чемпионате Европы-2019, передает pressball.by.

Победу в "пасьюте" одержала российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт. Замкнула тройку немка Надин Хорхлер.

Отметим, что победившая в спринте шведка Мона Брорссон, как и ставшая бронзовым призером Ханна Эберг, не стартовала в гонке преследования — сборная Швеции покинула Раубичи для подготовки к домашнему чемпионату мира.

Елена Кручинкина (1+0+0+1) финишировала 23-й, отыграв 19 позиций. Динара Алимбекова (1+2+2+0) стала 24-й. Дарья Юркевич (1+0+0+1) поднялась с 46-й на 28-ю строчку. Ирина Кручинкина (1+4+1+1) стала в итоге 46-й.