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Почему в Таджикистане не читают книги

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  • 24.02.2019, 15:44
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Население не читает художественную литературу ни на родном языке, ни на каком-либо другом.

Более миллиона ранее напечатанных книг хранится на складах государственных издательств Таджикистана. Новые произведения выпускаются тиражами в сто-двести экземпляров. Население не читает художественную литературу ни на родном языке, ни на каком-либо другом.

Как рассказывает телеканал «Настоящее время», дело в падении уровня грамотности, бедности, неразвитых сетях книжных магазинов и неактуальности школьной программы.


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