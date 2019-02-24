Почему в Таджикистане не читают книги 2 24.02.2019, 15:44

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Население не читает художественную литературу ни на родном языке, ни на каком-либо другом.

Более миллиона ранее напечатанных книг хранится на складах государственных издательств Таджикистана. Новые произведения выпускаются тиражами в сто-двести экземпляров. Население не читает художественную литературу ни на родном языке, ни на каком-либо другом.

Как рассказывает телеканал «Настоящее время», дело в падении уровня грамотности, бедности, неразвитых сетях книжных магазинов и неактуальности школьной программы.