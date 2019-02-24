«Сетка» Мадуро Виктор Каспрук, «Зеркало недели»

24.02.2019, 16:12

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Фото: Juan Guaido / Facebook

Венесуэльский диктатор цепляется за власть с помощью социальных подачек.

Россия ищет способы "заболтать" конкретное решение по Венесуэле, чтобы любой ценой сохранить там своего ставленника Николаса Мадуро.

Да, Москва готовит "примирительную" резолюцию по Венесуэле в ООН, обсуждение и согласование проекта которой позволило бы Мадуро прийти в себя от давления венесуэльского общества и использовать эту фору, чтобы перегруппировать оставшиеся ему верными силы в стране.

В Венесуэле установилось фактически двоевластие. Кремль с Китаем и Турцией считают Николаса Мадуро легитимным президентом, а США, Канада, большинство стран Латинской Америки и европейских государств — признают временным президентом Хуана Гуайдо.

И хотя Россия настаивает, что любое внутриполитическое решение кризиса в Венесуэле — дело самих венесуэльцев, именно Москва самовольно наделила себя правом вмешиваться в противостояние диктаторского режима с народом.

Но, как заявил председатель сенатского комитета по вопросам вооруженных сил Джим Инхоф, США могут вмешаться в ситуацию в Венесуэле, если Россия разместит там оружие.

А по мнению нового главы Объединенного командования вооруженными силами США в зоне Центральной и Южной Америки адмирала ВМС США Крэйга Фаллера, США не должны исключать возможность российского военного присутствия в Венесуэле. Как подчеркнул адмирал Фаллер, Россия ведет себя как "раненый, ослабленный медведь, который просто бросается" на демократические интересы в регионе. "Если говорить о России, то здесь возможно все. Мы видели, что они сделали (в Сирии. — В.К.), и думаю, нам надо быть готовыми к тому, что может произойти в будущем".

Королевство кривых зеркал венесуэльской реальности своей абсурдностью уже давно превзошло любые диктаторские стандарты. Ведь, игнорируя законы экономики и здравого смысла, режим Мадуро проводит политику подкупа люмпенизированного в процессе длительного "боливарианского эксперимента" обнищавшего населения, крепко подсевшего на иглу социальных подачек.

Фото: Facebook

Режим Мадуро лишь растягивает во времени свою агонию, когда правительство перебрасывает в социальную трущобу через так называемые местные комитеты по снабжению и производству (CLAP) мешки с пищей, а денежные средства ("боны родины"), которые снимаются с его счетов, используются для субсидирования служб снабжения электроэнергией, водоснабжения, канализации и общественного транспорта, который работает на почти бесплатном бензине.

Такие сюрреалистические внеэкономические подходы только провоцируют стремительный рост преступности, распространение незаконного обращения наркотиков, торговлю и контрабанду субсидируемыми товарами. Правительство предоставляет лояльным к нему социальным прослойкам по очень низким ценам множество товаров, которые потом перепродаются на черном рынке с огромной прибылью.

Таким образом, государственные служащие имеют безграничные возможности получать незаконные выгоды, "дивиденды" от которых варьируются от денежного эквивалента дома или автомобиля до килограмма очень дефицитной свинины.

Мадуро через разветвленную сеть предоставления социальных подачек конвертирует их в политическую поддержку "социально близких" к нему слоев населения. Уже не мыслящих себя без участия в этой разрушительной для экономики страны абсурдной игре, лишь углубляющей процесс социальной люмпенизации широких слоев населения.

При этом, хотя миграция беднейших венесуэльцев в другие страны продолжается, по меньшей мере, три года, она не является самым распространенным явлением в маргинализированной социальной трущобе, поскольку там имеются пути к открытому или тайному получению незаконных денег, что отпугивает люмпен-класс от поиска лучшей судьбы.

В этот "особый период" мадурианского правления именно молодежь и активные венесуэльцы "голосуют ногами", покидая свое государство, в котором они не видят для себя будущего.

Ключевым моментом катализации кризиса в Венесуэле стало то, что сознательная часть венесуэльского общества сознает: еще шесть лет правления Мадуро будут означать окончательную катастрофу для их государства.

И хотя Николас Мадуро во время своей инаугурации заявил о "новом начале", однако о чем вообще можно говорить, если чавесисты, провозгласившие свою боливарианскую революцию, уже два десятилетия как узурпировали власть в Венесуэле! Что еще можно выгрести из пепла популистских обещаний, которые только и умеют раздавать последователи Уго Чавеса, вместо последовательной государственной работы над допущенными ошибками?

Беда Венесуэлы в том, что ее правители не чувствуют на себе губительных последствий своих диких экспериментов. Поэтому они никогда добровольно не согласятся на возможность структурных изменений, что позволило бы хоть как-то повысить жалкий уровень жизни рядовых венесуэльских граждан.

И когда Мадуро заявляет, что вот теперь он будет иметь возможность сделать больше для людей, обещает "на этот раз контролировать цены", это в переводе с мадурианского языка означает, что изменений ожидать не следует. А его режим будет искать себе сторонников среди новых получателей социальных субсидий, которые не понимают, что от таких внеэкономических действий правительства гиперинфляция в Венесуэле только стремительно возрастает.

Сторонники оппозиции справедливо утверждают, что обещания Мадуро умирают сразу же после их рождения, а кое-кто даже насмешливо предлагает собрать антологию из этих президентских обещаний.

К сожалению, оппозиция не осознала всей важности работы в социальной трущобе, ныне составляющей социальную базу нынешней венесуэльской власти. Ведь несмотря на своеобразную "победу" режима Мадуро на президентских выборах, его власть все же имеет определенную социальную опору в массе вечных субсидиантов, которые отдают свои голоса за то, чтобы им не стало жить еще хуже, чем теперь.

Крайняя зависимость населения от государства привела к распространению левацких настроений в наиболее социально незащищенных прослойках венесуэльского общества. Поэтому не все готовы к открытому сопротивлению из-за страха потерять работу или подвергнуться репрессиям. А отсутствие производства во всех отраслях побуждает миллионы людей к вынужденной эмиграции.

Мадуро не готов снять идеологический балласт Уго Чавеса. Тем не менее двоевластие не будет продолжаться вечно, и следующим этапом противостояния чавесистов с народом может стать антиболиварианская революция.

Замораживание счетов правительства Мадуро за рубежом станет детонатором таких революционных изменений. Поскольку у власти резко уменьшится возможность выполнять минимальные социальные обязательства перед своим населением.

Сейчас в Венесуэле два президента, но позиция Хуана Гуайдо тоже весьма уязвима. Поскольку Мадуро до сих пор контролирует армию и силы безопасности, в любой момент Гуайдо могут арестовать, или он будет вынужден бежать из страны и искать политическое убежище в Колумбии или Бразилии.

Однако время играет не на Мадуро. Ахиллесова пята режима — добыча нефти, которая снизилась до половины от своего пика в 1997 г. и имеет тенденцию к дальнейшему снижению. Сейчас США закупают 35% венесуэльской нефти. Большинство не купленного американцами может быть продано в другие страны, возможно, по более низкой цене и с более высокими затратами на транспортировку. Но если в Вашингтоне решат прекратить нефтяные дела с Каракасом, то чавесистам будет весьма непросто найти замену экспорта в США.

Одним из вариантов избежать гражданской войны в Венесуэле мог стать контроль нефтяных буровых скважин и месторождений объединенными военными силами латиноамериканских стран. А доходы от продажи этой нефти должны поступать на счета правительства временного президента Гуайдо и использоваться для нужд венесуэльцев.

Фото: Facebook

Мировое сообщество должно сделать все необходимое, чтобы прекратить страдания венесуэльского народа. Некогда богатейшая латиноамериканская нация страдает от голода, а граждане Венесуэлы не могут получить минимальное медицинское обслуживание. Ведь Мадуро, в отличие от царя Мидаса, к чему ни притронется, все превращает в бедность и страдания.

Два десятилетия экономической войны политической мафии Чавеса—Мадуро с венесуэльским народом показали, что преступный режим способен держаться за власть до последнего. Для режима Николаса Мадуро, пребывающего в агонии, сверхважно сохранить лояльность всех высших военных чинов. Ведь именно они в критический для Венесуэлы момент могут решить судьбу государства.

Выступая в понедельник в Международном университете Флориды перед аудиторией, где преобладали иммигранты из Венесуэлы, Кубы и других латиноамериканских стран, президент США Дональд Трамп призвал венесуэльских военнослужащих перейти на сторону лидера оппозиции Хуана Гуайдо, признанного временным главой государства.

Дональд Трамп предупредил: "Вы не сможете найти безопасную гавань, у вас не будет пути для отступления. Мы бы желали мирного перехода власти, но все варианты действий остаются открытыми". Президент также провозгласил: "Новый день наступает для Венесуэлы. Социализм обещает успех, но продуцирует бедность".

Виктор Каспрук, «Зеркало недели»