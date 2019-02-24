В понедельник в Беларуси будет до +8 градусов 24.02.2019, 16:18

Синоптики прогнозируют сильный ветер.

В ближайшие сутки, 25 февраля, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Обильных осадков синоптики не прогнозируют, лишь на востоке страны местами пройдет дождь и мокрый снег.

Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

Ветер будет западный, северо-западный умеренный, днем местами сильный порывистый до 15-18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 тепла, днем будет 2-8 выше нуля, сообщает БелТА со ссылкой на Белгидромет.