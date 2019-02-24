Спикер парламента Молдовы: РФ повлияла на избирательную кампанию в стране 24.02.2019, 16:30

Андриан Канду

Фото: epa

Сегодня в Молдове проходят парламентские выборы.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду утверждает, что Россия вмешалась в избирательную кампанию перед парламентскими выборами, передает ТАСС.

Андриан Канду уверен, что Россия использовала несколько инструментов влияния: "Российская Федерация использовала много инструментов для того, чтобы повлиять на избирательную кампанию в Молдове. Это и амнистия мигрантов, и снятие таможенных пошлин на молдавскую продукцию, и ситуация со спасенными из Афганистана пилотами".

Напомним, что сегодня, 24 февраля, в Молдове проходят парламентские выборы.