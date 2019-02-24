Спикер парламента Молдовы: РФ повлияла на избирательную кампанию в стране
- 24.02.2019, 16:30
Сегодня в Молдове проходят парламентские выборы.
Спикер парламента Молдовы Андриан Канду утверждает, что Россия вмешалась в избирательную кампанию перед парламентскими выборами, передает ТАСС.
Андриан Канду уверен, что Россия использовала несколько инструментов влияния: "Российская Федерация использовала много инструментов для того, чтобы повлиять на избирательную кампанию в Молдове. Это и амнистия мигрантов, и снятие таможенных пошлин на молдавскую продукцию, и ситуация со спасенными из Афганистана пилотами".
Напомним, что сегодня, 24 февраля, в Молдове проходят парламентские выборы.