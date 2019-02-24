Революционная ситуация Юрий Христензен

24.02.2019, 16:47

Фото: соцсети

Ждать осталось не так долго, как может показаться.

Посмотрел еще раз данные Росстата о небывалом росте российской экономики в прошлом году. Потом на планы правительства выделить на нацпроекты 26 трлн рублей до 2024 года. Потом прочитал послание президента РФ парламенту и не нашел там ни первого, ни второго. При том, что послание в основном было посвящено экономическим проблемам и способам их решения.

Президент РФ гораздо более зависим от мнения россиян, чем может показаться. Все его тексты пишутся на основе социологии и проверяются на фокус-группах. Если он о чем-то не сказал, значит об этом не хотят слышать. Не верят Росстату и не верят в майские указы. Если президент был вынужден вдвое сократить милитаристскую часть послания, значит населению осточертел милитаризм.

Один из классиков российской революции описал подобную ситуацию: "Верхи не могут, низы не хотят". В условиях тотального информационного контроля она может тлеть достаточно долго. Но она разрешится гораздо раньше, чем мы можем предполагать. Особенно, если в Кремле, вместо учета общественного мнения, продолжат зажимать винты на крышке информационной скороварки.

Как сложившаяся ситуация разрешится, никто не скажет. Может быть действующая власть найдет новый ключик к сердцу россиян. Может быть придется приоткрыть крышку скороварки и произойдет мягкий транзит по типу 1991 года. Может быть скороварка рванет. Может быть ее передадут приемнику. А может перехватят новые дворцовые элиты. Судя по всему, ждать осталось не так долго, как может показаться.

Юрий Христензен, Facebook