закрыть
24 февраля 2019, воскресенье, 20:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Призыв Рады БНР
Рубрики

В Бангладеш вооруженный человек захватил пассажирский самолет

  • 24.02.2019, 16:53
  • 1,335
Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Захват произошел в аэропорту бангладешского города Читтагонг.

Вооруженный преступник захватил пассажирский самолет, летевший из Дакки в Дубай, во время промежуточной посадки в городе Читтагонг в Бангладеш, сообщает «Медуза» со ссылкой на издание Bdnews24.

Преступник захватил самолет вечером 24 февраля, сообщил министр внутренних дел Бангладеш Асадуззаман Хан. По его словам, злоумышленник угрожал пилоту самолета пистолетом.

Все пассажиры и экипаж лайнера смогли покинуть борт. По информации полиции, преступник остается в самолете.

Лайнер принадлежит авиакомпании Biman Bangladesh Airlines.


популярное за неделю

Мнение

«Хартия» есть и будет
«Хартия» есть и будет Ирина Халип
Провальный пикник в горах
Провальный пикник в горах Валерий Карбалевич
«Пересвет» с голым задом
«Пересвет» с голым задом Виталий Портников
Бессилие всесилия
Бессилие всесилия Лилия Шевцова