В Бангладеш вооруженный человек захватил пассажирский самолет
- 24.02.2019, 16:53
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Захват произошел в аэропорту бангладешского города Читтагонг.
Вооруженный преступник захватил пассажирский самолет, летевший из Дакки в Дубай, во время промежуточной посадки в городе Читтагонг в Бангладеш, сообщает «Медуза» со ссылкой на издание Bdnews24.
Преступник захватил самолет вечером 24 февраля, сообщил министр внутренних дел Бангладеш Асадуззаман Хан. По его словам, злоумышленник угрожал пилоту самолета пистолетом.
Все пассажиры и экипаж лайнера смогли покинуть борт. По информации полиции, преступник остается в самолете.
Лайнер принадлежит авиакомпании Biman Bangladesh Airlines.