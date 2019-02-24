В Бангладеш вооруженный человек захватил пассажирский самолет 24.02.2019, 16:53

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Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Захват произошел в аэропорту бангладешского города Читтагонг.

Вооруженный преступник захватил пассажирский самолет, летевший из Дакки в Дубай, во время промежуточной посадки в городе Читтагонг в Бангладеш, сообщает «Медуза» со ссылкой на издание Bdnews24.

Преступник захватил самолет вечером 24 февраля, сообщил министр внутренних дел Бангладеш Асадуззаман Хан. По его словам, злоумышленник угрожал пилоту самолета пистолетом.

Все пассажиры и экипаж лайнера смогли покинуть борт. По информации полиции, преступник остается в самолете.

Лайнер принадлежит авиакомпании Biman Bangladesh Airlines.