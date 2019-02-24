Мэй: Повторное голосование по сделке с ЕС о Brexit состоится до 12 марта 1 24.02.2019, 17:09

Премьер-министр Великобритании выразила надежду на то, что выход из ЕС состоится в упорядоченной форме.

Повторное голосование британского парламента по сделке c Евросоюзом (ЕС) об условиях Brexit состоится до 12 марта. Об этом заявила в воскресенье журналистам премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает Reuters.

"Полноценного голосования в парламенте на следующей неделе не будет, но мы гарантируем, что это произойдет до 12 марта", - сказала Мэй.

Она при этом выразила надежду на то, что выход из ЕС 29 марта состоится в упорядоченной форме, со сделкой, которая будет одобрена и Лондоном, и Брюсселем. "Выход из ЕС 29 марта со сделкой - все еще в пределах нашей досягаемости, и это то, над чем мы работаем", - сказала она журналистам.