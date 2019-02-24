Пропагандист Киселев назвал цели российских ракет в США 35 24.02.2019, 17:27

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Дмитрий Киселев

Среди них - здание Пентагона и пункт управления ядерными силами в Вашингтоне.

В эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" её ведущий Дмитрий Киселёв вечером в субботу назвал цели, которые российские ракеты "Циркон" поразят в США в случае такой необходимости, передает svoboda.org.

Среди них - здание Пентагона и пункт управления ядерными силами в Вашингтоне, президентский пункт управления в Мэриленде, управление стратегическими наступательными силами в Калифорнии.

"Это те самые центры принятия решений, о которых говорил Путин", - заявил в эфире Киселёв.

Соединённые Штаты пока не комментировали эти заявления.

20 февраля президент России, выступая в Москве с посланием к Федеральному собранию, заявил, что в ответ на предполагаемый выход Соединенных Штатов из договора о ракетах средней и меньшей дальности Россия развернет ракетные системы, которые будут нацелены не только на вооружения, но и на центры принятия решений на территории США и их союзников. Он обвинил европейские страны в "подхрюкивании" Вашингтону. Эти слова вызвали аплодисменты в зале.

Путин также упомянул и о разработке новой гиперзвуковой ракеты "Циркон", имеющей дальность полета более тысячи километров. По планам президента, уже в этом году ею вооружат надводные и подводные корабли российского флота.

В Минобороны утверждают, что достичь своих целей "Цирконы" могут за 5 минут, а американским ракетам нужно минимум 10 минут, чтобы долететь до Москвы. Кроме того, "Циркон", по заявлениям российских военных, может преодолеть любую из существующих систем противоракетной обороны.

При этом ранее утверждалось, что "Циркон" является противокорабельной ракетой.