Польские оппозиционные партии создали Европейскую коалицию 24.02.2019, 17:50

Фото: PAP/Rafał Guz

Они планируют баллотироваться на выборах в Европарламент из общего избирательного списка.

Лидеры оппозиционных партий подписали декларацию о присоединении к «Европейской коалиции», чтобы из общего списка стартовать на выборах в Европейский парламент, передает «Польскае радыё».

Подписи поставили представители «Гражданской платформы», «Современной», «Польской крестьянской партии», Союза демократических левых сил и партии Зеленых.

На совместной конференции в Варшаве председатель «Гражданской платформы» Гжегож Схетына поблагодарил лидеров «Европейской коалиции» за общий старт в Европейский парламент.

Председатель «Польской крестьянской партии» Владислав Косиняк-Камыш сказал, что «Европейская коалиция» - это самая большая в истории Польши подобная инициатива.

«Создана самая большая в истории Польши коалиция. Большая коалиция – это большая надежда. Эта инициатива не направлена против кого-то, она создана с мыслью о Польше и поляках, о большем европейском бюджете, о высших компенсациях фермерам, о чистом воздухе, о «чистой зеленой» энергии», - сказал политик.

Выборы в Европейский парламент состоятся 26 мая. В Польше мандат получат 52 евродепутата.