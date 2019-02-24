Роман Кисляк: Даже когда завод под Брестом начнет работать, мы не остановим наш протест 5 24.02.2019, 18:20

1,121

Роман Кисляк

Сегодня протестующие снова прошли колонной по центральным улицам Бреста.

На этот раз на традиционное кормление голубей пришло более 150 участников. Люди собрались на главной площади города, а потом прошли колонной по центральным улицам Бреста.

Первый раз на площади Ленина брестчане собрались 25 февраля прошлого года. С тех пор прошел год, люди выходят на площадь каждое воскресенье, пишут жалобы и обращения, собрали 40 тысяч подписей, а власти делают вид, что ничего не происходит.

Шествие противников аккумуляторного завода

Протестующие на пешеходной улице Советская

Аккумуляторный завод под Брестом уже фактически построен, на прошлой неделе на него пригласили журналистов, но только тех, кто был в списках «АйПауэр». После этой встречи стало известно, что запуск завода планируют уже в марте, в следующем месяце запланировано сделать первый аккумулятор.

Люди приходят протестовать семьями

— Даже когда завод начнет работать, мы не остановим наш протест, мы продолжим действовать, и сделаем все, чтобы закрыть это вредное производство, – говорит «Белсату» правозащитник Роман Кисляк.

Последние три раза кормление голубей перерастает в шествие по центральным улицам Бреста

На этот раз перед самым началом «кормления голубей» был задержан ОМОНом активист Александр Кабанов, позже его отпустили без составления протокола. Отметим, что 24 февраля снизилось количество участников протеста: если в прошлые разы на площади собиралось около 240 человек, то на этот раз по разным оценкам на акцию пришло 150-180 участников. Обсудив ситуацию, люди уже в третий раз прошлись по центральным улицам Бреста.

Брестчане уже год собираются на площади и кормят голубей

Напомним, жители Бреста и Брестского района протестуют против аккумуляторного завода недалеко от города. За год протеста было запрещено 57 митингов, 8 демонстраций и 12 пикетов, а также местный референдум. Поэтому люди собираются на центральной площади Бреста и кормят голубей, но и при таком формате власти применяют репрессии. Многих участников кормлений голубей задерживала милиция, людей штрафовали и держали в изоляторе.