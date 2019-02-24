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Посла России вызвали в МИД Швеции из-за опасных маневров Су-27

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  • 24.02.2019, 18:32
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Фото с сайта avia.pro

Су-27 пролетел менее чем в 20 м от шведского самолета.

В Министерство иностранных дел Швеции вызвали посла России из-за инцидента с опасным сближением российского истребителя к самолету ВВС Швеции.

Об этом сообщила пресс-секретарь шведского МИД Диана Кудхайб в комментарии SVT Nyheter, передает nv.ua.

"Министерство серьезно относится к инциденту. Российский пилот действовал безрассудно и непрофессионально, ставя под угрозу безопасность полетов", - заявила она.

По словам представителя дипломатического ведомства, шведский самолет имел полное право совершать свою миссию в том воздушном пространстве над Балтийским морем, где произошел инцидент.

Напомним, что 19 февраля в международном воздушном пространстве над Балтийским морем российский истребитель Су-27 пролетел на опасном расстоянии от самолета-разведчика Gulfstream ВВС Швеции.

В Министерстве обороны Швеции заявили, что Су-27 пролетел менее чем в 20 м от шведского самолета.

В Минобороны РФ традиционно отрицают опасные маневры Су-27. По их данным, российский истребитель "на безопасном расстоянии" проконтролировал над нейтральными водами полет шведского разведывательного самолета.


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