ЕC призывает Мадуро пустить гумпомощь в Венесуэлу 24.02.2019, 18:53

Отказ военных пустить грузовики через границу уже спровоцировал кровавые столкновения с протестующими.

Европейский Союз призывает венесуэльского диктатора Николаса Мадуро пустить грузовики с гуманитарной помощью на территорию страны. Отказ военных пропустить машины, находящиеся на границе с Колумбией, спровоцировал массовые столкновения с протестующими. Два человека погибли, еще минимум 300 получили ранения, передает zn.ua.

Кроме того, в пятницу, 22 февраля, в столкновениях на границе с Бразилией погиб индеец из племени пемонов.

"Отказ режима признать чрезвычайную гуманитарную ситуацию ведет к эскалации напряженности. Поступают тревожные сообщения о беспорядках, актах насилия и росте числа жертв, особенно в приграничных районах и среди коренного населения – пемонов", - говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

В Евросоюзе призывают режим Мадуро отказаться от использования вооруженных групп для запугивания граждан и депутатов, привлекаемых к распределению гуманитарной помощи.

"Истоки продолжающегося кризиса в Венесуэле являются политическими и институциональными, поэтому решение может быть только политическим. Мы вновь заявляем о нашем решительном неприятии и осуждении насилия и любых инициатив, которые могут еще больше дестабилизировать регион", - цитирует заявление Могерини "Европейская правда".

Кроме того, Брюсселль также настаивает на проведении в Венесуэле честных и демократичных президентских выборов, которые готов поддержать через Международную контактную группу (МКГ) по урегулированию ситуации в Венесуэле.

Отметим, Венесуэла приняла груз с лекарствами и медицинским оборудованием, переданные по линии ВОЗ Россией в качестве гуманитарной помощи.

В то же время Николас Мадуро блокирует поставки в страну гуманитарной помощи из США. Военные заблокировали дорогу, ведущую к границе Колумбии, по которой груз может попасть в страну. Также Мадуро распорядился закрыть границу с Бразилией и Колумбией.

Ранее по его приказу были закрыты морская и воздушная границы с островами Аруба, Бонайре и Кюрасао. В свою очередь Хуан Гуайдо сообщал о планах доставки гуманитарной помощи через остров Кюрасао в Карибском море.