Верховный шаман РФ назвал сожжение верблюдов в Сибири «сатанизмом» 13 24.02.2019, 19:09

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Фото: reuters

Кара-оол Допчун-оол заявил, что не разрешал сжигать верблюдов в Иркутской области.

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол заявил, что не разрешал сжигать верблюдов в Иркутской области, назвав это "инициативой шамана из Ангарска Артура Цыбикова".

Он отметил, что если бы был в курсе готовящегося ритуала, то запретил бы его, добавив, что у бурят нет такой традиции – убивать животных перед обрядом – и в "древности никогда не было", передает svoboda.org.

"Это не шаманизм, это сатанизм", – сказал Кара-оол Допчун-оол.

По словам верховного шамана, полицейские не обращались к нему в связи с произошедшим, но, по его мнению, сожжение верблюдов является уголовным преступлением.

21 февраля в сети была опубликована видеозапись с сожжением шаманами в Иркутской области пяти верблюдов. Они объявили это "ритуалом жертвоприношения для укрепления России и её народов".

Позже заместитель верховного шамана России и инициатор ритуала Артур Цыбиков рассказал, что таким образом участники церемонии, за которой наблюдали около 500 человек, "восстанавливают незыблемые культурные ценности, которые приведут к возрождению нашего большого государства".

Обряд осудили в бурятском шаманском центре "Тэнгэри". Также убийством животных возмутились зоозащитники.

После публикации видео ритуала прокуратура Ангарска начала проверку.

Ранее Госдума России приняла закон о жестоком обращении с животными, согласно которому за живодёрство грозит срок до трёх лет лишения свободы, а если преступление совершено группой лиц – до пяти лет. Тем не менее, часть зоозащитников не верит, что новый закон сможет изменить отношение к животным в стране.