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Трамп намерен провести в День независимости мероприятие «Салют Америке»

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  • 24.02.2019, 19:43

Президент США заявил, что проведет одно из крупнейших мероприятий в истории Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести мероприятие «Салют Америке» в Вашингтоне 4 июля, в День независимости США, вместо планируемого военного парада, который был отменен в прошлом году, передает «Голос Америки».

«Не пропустите! Мы проведем одно из крупнейших мероприятий в истории Вашингтона 4 июля», – написал Трамп в Твиттере в воскресенье.

В этот день на Национальной аллее в столице США традиционно собираются несколько сотен тысяч человек, чтобы посмотреть концерт у Капитолия и праздничный фейерверк.

Однако Трамп заявил, что его мероприятие пройдет в противоположном конце аллеи, у мемориала Линкольна, и будет включать, кроме фейерверков и развлекательной программы, «обращение вашего любимого президента, то есть меня».

Трамп, которого вдохновили парады по случаю Дня взятия Бастилии во Франции, в прошлом году призывал провести военный парад на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне в День ветеранов 11 ноября, который в прошлом году совпал со 100-летием окончания Первой мировой войны.

Подготовка к параду была отменена, когда в министерстве обороны оценили расходы на доставку военнослужащих и военной техники в Вашингтон в 92 миллиона долларов.

Представители местных властей Вашингтона также выразили тревогу в связи с тем, что гусеницы военных танков повредят городские улицы вдоль маршрута парада и рядом с ним.

Ранее в этом месяце Трамп заявил журналистам, что вновь рассматривает идею парада, но быстро поправился и назвал мероприятие собранием. Никаких упоминаний об участии военных в предстоящем 4 июля мероприятии в воскресенье не было.


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