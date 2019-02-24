Трамп намерен провести в День независимости мероприятие «Салют Америке» 1 24.02.2019, 19:43

Президент США заявил, что проведет одно из крупнейших мероприятий в истории Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести мероприятие «Салют Америке» в Вашингтоне 4 июля, в День независимости США, вместо планируемого военного парада, который был отменен в прошлом году, передает «Голос Америки».

«Не пропустите! Мы проведем одно из крупнейших мероприятий в истории Вашингтона 4 июля», – написал Трамп в Твиттере в воскресенье.

HOLD THE DATE! We will be having one of the biggest gatherings in the history of Washington, D.C., on July 4th. It will be called “A Salute To America” and will be held at the Lincoln Memorial. Major fireworks display, entertainment and an address by your favorite President, me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 февраля 2019 г.

В этот день на Национальной аллее в столице США традиционно собираются несколько сотен тысяч человек, чтобы посмотреть концерт у Капитолия и праздничный фейерверк.

Однако Трамп заявил, что его мероприятие пройдет в противоположном конце аллеи, у мемориала Линкольна, и будет включать, кроме фейерверков и развлекательной программы, «обращение вашего любимого президента, то есть меня».

Трамп, которого вдохновили парады по случаю Дня взятия Бастилии во Франции, в прошлом году призывал провести военный парад на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне в День ветеранов 11 ноября, который в прошлом году совпал со 100-летием окончания Первой мировой войны.

Подготовка к параду была отменена, когда в министерстве обороны оценили расходы на доставку военнослужащих и военной техники в Вашингтон в 92 миллиона долларов.

Представители местных властей Вашингтона также выразили тревогу в связи с тем, что гусеницы военных танков повредят городские улицы вдоль маршрута парада и рядом с ним.

Ранее в этом месяце Трамп заявил журналистам, что вновь рассматривает идею парада, но быстро поправился и назвал мероприятие собранием. Никаких упоминаний об участии военных в предстоящем 4 июля мероприятии в воскресенье не было.