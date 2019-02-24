Под Кобрином при лобовом столкновении погиб водитель «Рено» 24.02.2019, 19:55

Водитель «Рено» по неизвестной причине выехал на встречную, где столкнулся со «Сканией».

Под Кобрином при лобовом столкновении погиб водитель "Рено". Как сообщает пресс-служба Брестской областной ГАИ, происшествие произошло после обеда 23 февраля на 516-м километре автодороги М10.

Водитель "Рено Меган Сценик" по неизвестной причине выехал на встречную, где столкнулся со "Сканией". После обе машины съехали в кювет.

Правоохранители расследуют инцидент.