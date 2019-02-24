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Получили Знамя

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 24.02.2019, 20:07
  • 1,244
ФОто с сайта kasparov.ru

Нет у властей силы, способной заставить это знамя склониться.

Неизвестно, как бы сложилась судьба политика Бориса Немцова, если бы он не был убит 27 февраля 2015 года в виду Кремля.

Зато точно известно, что происходит с образом Немцова после его трагической смерти. Четыре года – достаточный срок, чтобы сделать выводы.

Когда убивали, думали, что устраняют в лице Немцова проблему. Но идею убить нельзя – если она подпитывается творящейся в нашей стране тотальной несправедливостью. Поэтому на место Немцова за прошедшие годы пришли десятки активистов по всей стране. Их вытолкнула в политику наглая деятельность российского начальства.

ФОто с сайта kasparov.ru

Кроме того, убийство Немцова не запугало, а, напротив, ожесточило граждан против властей. И можно уверенно сказать, что государственный террор - пытки, аресты, неправовые приговоры судов, штурмовые отряды, не приведут страну к покорности. Все это уже имеет и будет иметь обратный эффект.

Борис Немцов стал человеком, отдавшим жизнь за идею свободы. Он превратился в знамя, которое выводит людей на улицы. И нет у властей силы, способной заставить это знамя склониться.

Телеграм-канал «СерпомПо»


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