Сборная Беларуси по баскетболу победила Швецию 24.02.2019, 20:19

Сборная Беларуси по баскетболу

Фото: pressball.by

Несмотря на победу, белорусам не удалось пробиться в основную часть отбора на Евробаскет-2021.

Мужская сборная Беларуси на столичной "Falcon Club Арене" переиграла сборную Швеции (73:60), однако не пробилась в основную часть отбора Евробаскета-2021, заняв третье место в группе "А" по дополнительным показателям, передает pressball.by.

Беларусь — Швеция — 73:60 (23:17, 13:13, 23:17, 14:13)

Группа "А": Швеция — 6 очков (4 игры), Дания — 6 (4), Беларусь — 6 (4).

В текущем втором раунде пре-квалификации принимают участие 12 команд (4 пула по 3 сборные). По итогам данного этапа в основную часть отбора Евробаскета-2021 проходят 4 сборные, занявшие первые места в своих группах. Остальные команды поборются за это право в третьем раунде.