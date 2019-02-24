В Праге протестовали против российской оккупации Крыма 24.02.2019, 21:02

Фото: rfe/rl

Около 30 человек выстроились в цепочку с буквами и образовали надпись «Крым - это Украина».

В столице Чехии, Праге, прошел флешмоб Крым - это Украина по случаю Дня сопротивления оккупации Крыма, который будут отмечать на следующей неделе.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Акция, организованная посольством Украины в Чехии, состоялась в рамках еженедельного Пражского Майдана.

Фото: rfe/rl

Участники акции установили доску с именами и портретами украинских политзаключенных в России и в Крыму, агитационными призывами «Putin go home!», «Stop Russian occupation» и принесли с собой крымскотатарскую и украинскую символику. Около 30 человек выстроились в цепочку с буквами и образовали надпись «Крым - это Украина».

В Украине 26 февраля отмечают День сопротивления оккупации Крыма. В этот день в 2014 году возле здания Верховной Рады Автономной Республики Крым состоялся многотысячный митинг крымскотатарских активистов в поддержку территориальной целостности Украины. На площади перед зданием парламента автономии им противостояли сторонники аннексии полуострова Россией.