Вице-премьер Ляшенко: Справедливости в вопросах работы наших предприятий на рынке ЕАЭС нет 24.02.2019, 21:15

Фото: tut.by

Заместитель премьер-министра Беларуси пожаловался на рынок Евразийского союза.

Большинство показателей социально-экономического развития за 2018 год министерство промышленности выполнило (по объемам производства, например, или уровню рентабельности), но удовлетворенности все равно нет, сообщил в эфире СТВ заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко, передает tut.by.

«Не могу сказать, что мы удовлетворены результатами, потому что выполнение показателей во многом обусловлено успешной работой крупных предприятий".

Также неудовлетворенность вице-премьера вызывают неравные, по его словам, подходы к деятельности наших предприятий на рынке Евразийского союза. По его мнению, взаимодействие в различных сферах могло бы быть более эффективным в случае обеспечения равных условий хозяйствования. Пока же производители в России серьезно субсидируются государством. «Договоренности сегодня видоизменяются, производители в Российской Федерации имеют поддержку — субсидирование до 25%», — сказал он. Белорусские же предприятия могут на нее рассчитывать только при значительной степени локализации. «Пока справедливости в этом вопросе нет», — констатировал Ляшенко.

Затронули и тему реформирования Минпрома. Напомним, такое предложение прозвучало в конце прошлого года на расширенном заседании Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту «палаты представителей» во время представления программы деятельности правительства на 2018−2020 годы. Первый вариант реформирования предусматривает создание Министерства промышленной политики, которое будет определять направления развития промышленного комплекса в целом, а не только машиностроительных предприятий. При этом предполагается разделение функций регулятора и собственника. Второй вариант предусматривает «создание на базе Минпрома госкорпорации, и здесь активно изучается китайский опыт».

— Лично мое видение этого года заключается в том, что Министерству промышленности нужно разработать детальную политику долгосрочного и среднесрочного развития своих предприятий, обеспечить им поиск инвесторов и оптимизацию производственных процессов с финансовым оздоровлением. Уже после решения этой задачи можно думать над расширением Минпрома как более крупной организации — Министерства промышленной политики. Я за естественное совершенствование после достижения хороших показателей, — заявил сегодня Игорь Ляшенко.