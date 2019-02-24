Мартынович стал первым белорусом-нелегионером в России 24.02.2019, 21:30

Александр Мартынович

C 22 февраля белорусы не считаются легионерами в российских спортивных состязаниях.

«Краснодар» вышел на матч 1/4 финала Олимп-Кубка России против «Ростова» с четырьмя россиянами в составе, сообщает «Спорт-Экспресс».

С первых минут встречу начали Матвей Сафонов, Сергей Петров, Юрий Газинский и Иван Игнатьев. По регламенту в Кубке страны на поле может находиться не больше шести легионеров.

Причиной стало изменение в законодательстве: с 22 февраля белорусы не считаются легионерами в российских спортивных состязаниях. Пятым игроком, не попадающим под лимит, стал белорусский защитник Александр Мартынович. Таким образом, он первый, кто воспользовался новыми правилами.

Добавим, что пять с половиной лет назад именно Мартынович подал иск к РФС с требованием изменить регламент премьер-лиги, однако через несколько дней отозвал свою жалобу.