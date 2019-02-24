Фоторепортаж: Как прошел марш памяти Бориса Немцова в Москве 24.02.2019, 21:36

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Фото: EPA

В марше памяти приняли участие более десяти тысяч человек.

24 февраля в Москве прошел марш памяти российского оппозиционера Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года возле Кремля. По данным "Белого счетчика", в мероприятии приняли участие 10,8 тыс. человек.

Марш организовали движение "Солидарность", Партия перемен, Либертарианская партия, Партия 5 декабря, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального и правозащитный центр "Мемориал".

Фотографии с акции опубликовало агентство ЕРА.