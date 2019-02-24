Власти Ирландии представили законопроект по Brexit на случай, если Лондон не договорится с ЕС 1 24.02.2019, 21:49

Власти Ирландии считают, что Brexit без сделки с ЕС станет большим шоком для их экономики.

22 февраля заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Ковни представил законопроект, призванный помочь стране справиться с последствиями Brexit в случае выхода Великобритании из ЕС без подписания соглашения с Брюсселем, сообщает gordonua.com со ссылкой на телеканал BBC.

Законопроект предусматривает сохранении существующих правил экстрадиции с Великобританией и продолжение трансграничных железнодорожных и автобусных перевозок Ирландии с Великобританией. В целом он направлен на поддержку бизнеса, сохранение рабочих мест и защиту прав граждан.

Над документом работали девять министров. Законопроект занимает 70 страниц. Ожидается, что ирландский парламент примет его до 29 марта, когда запланирован выход Великобритании из ЕС.

При этом Ковни выразил надежду, что законопроект не понадобится, поскольку Brexit без сделки "станет большим шоком для экономики Ирландии".