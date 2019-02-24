закрыть
24 февраля 2019, воскресенье, 23:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Призыв Рады БНР
Рубрики

В Google Flights минский аэропорт подписали именем Франциска Скорины

1
  • 24.02.2019, 22:33

Сервис по поиску и бронированию авиабилетов переименовал аэропорт Минск-2.

Google Flights, сервис по поиску и бронированию авиабилетов, переименовал аэропорт Минск-2 в аэропорт имени Франциска Скорины.

Это заметили и опубликовали в Telegram-канале «Вандроўкі».

Отметим, что ранее, в 2017 году, Владимир Прокопцов, гендиректор Национального художественного музея, предлагал дать это имя Национальному аэропорту. По этому поводу было создано коллективное обращение, которое было отправлено Лукашенко, однако в администрации правителя отказались назвать аэропорт в честь белорусского первопечатника.


популярное за неделю

Мнение

«Хартия» есть и будет
«Хартия» есть и будет Ирина Халип
Провальный пикник в горах
Провальный пикник в горах Валерий Карбалевич
«Пересвет» с голым задом
«Пересвет» с голым задом Виталий Портников
Бессилие всесилия
Бессилие всесилия Лилия Шевцова