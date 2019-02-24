В Google Flights минский аэропорт подписали именем Франциска Скорины 1 24.02.2019, 22:33

Сервис по поиску и бронированию авиабилетов переименовал аэропорт Минск-2.

Google Flights, сервис по поиску и бронированию авиабилетов, переименовал аэропорт Минск-2 в аэропорт имени Франциска Скорины.

Это заметили и опубликовали в Telegram-канале «Вандроўкі».

Отметим, что ранее, в 2017 году, Владимир Прокопцов, гендиректор Национального художественного музея, предлагал дать это имя Национальному аэропорту. По этому поводу было создано коллективное обращение, которое было отправлено Лукашенко, однако в администрации правителя отказались назвать аэропорт в честь белорусского первопечатника.