Андрей Шарендо: Протестовать - это единственный выход 24.02.2019, 22:48

Андрей Шарендо

Уже больше года каждое воскресенье в Бресте - под знаком протеста.

Несмотря на запрет - брестчане вновь протестуют, потому что боятся за свое здоровье.

24 февраля в центре города над Бугом более 150 человек провели акцию и шествие против строительства аккумуляторного завода. Сегодня не обошлось без инцидентов - перед началом акции задержали блогера Александра Кабанова, передает «Белсат».

«Это пока единственный выход - протестовать таким образом. Если не будет прекращено строительство, возможно, я готов идти на более радикальные шаги именно в протестах», - говорит участник протеста Андрей Шарендо.

Брестчане проводят акции с момента, когда узнали, что под городом построят аккумуляторный завод для производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Противники стройки заявляют о нарушениях процедуры строительства и считают работу предприятия опасной для здоровья. Прежде всего через выбросы.

«Загрязнение свинцом - это очень серьезный вид отходов. От него страдает большое количество людей, в частности на онкологические заболевания. Потери окружающей среды - это почва и водные ресурсы, и вообще атмосфера - это все будет терпеть», - говорит эколог Григорий Терентьев.

Брестчане опасаются вредного влияния выбросов - прежде всего свинца. Завод строят в четырех километрах от города, поэтому отходы могут быстро попасть в окружающие населенные пункты. В сентябре на стройке завода обнаружили нарушения пожарной безопасности.

Протестующие обращают внимание и на то, что общественные обсуждения перед началом строительства произошли с нарушениями.

«Власти не учитывают вообще мнения населения Бреста. Нас, людей, никто не слушает, поэтому меня это очень волнует. Это не только ситуация завода, а вообще», - добавляет участница протеста Ирина.

Жители города над Бугом придумали оригинальную форму сопротивления - они встречаются на площади Ленина и просто кормят голубей. Но власти постоянно запрещают даже такие митинги. Сегодняшняя запрет связан с тем, что в Парке воинов-интернационалистов проводятся мероприятия, связанные с Днем защитников отечества. Между тем в этом парке власти разрешают «митинги без заявок». Также не все желающие смогли прийти на акцию.

«Александра Кабанова взяли у Петрухина во дворе омоновцы, жесткое задержание было. Это чтобы запугать народ, наверное, чтобы не пошли на площадь кормить голубей, я думаю», - говорит участник акции Константин Остапук.

Против завода активисты собрали почти сорок тысяч подписей в администрацию Лукашенко, однако правительственная комиссия не видит нарушений в строительстве предприятия. Еще две с половиной тысячи подписей брестчане направили диктатору с требованием отставки чиновников, которые, по мнению местных жителей, не заботятся о здоровье горожан. Безрезультатно.