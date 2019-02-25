Трамп отложил повышение пошлин на китайские товары 25.02.2019, 8:03

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Президент США отметил существенный прогресс в переговорах с Пекином.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отложит запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары, отметив существенный прогресс в переговорах с Пекином.

"Рад сообщить, что США достигли существенного прогресса в переговорах по торговле с Китаем… Как результат этих продуктивных переговоров я отложу увеличение пошлин, которое сейчас запланировано на 1 марта", - написал он в Twitter.

Трамп заявил, что планирует принять на своей вилле во Флориде председателя КНР Си Цзиньпина и выработать с ним договоренности по торговле.

"Предполагая, что обе стороны будут продвигаться дальше, мы будем планировать саммит президента Си (Си Цзиньпина - НВ) и меня в Мар-а-Лаго, чтобы заключить соглашение. Очень хороший уикенд для США и Китая!", - написал он.

....productive talks, I will be delaying the U.S. increase in tariffs now scheduled for March 1. Assuming both sides make additional progress, we will be planning a Summit for President Xi and myself, at Mar-a-Lago, to conclude an agreement. A very good weekend for U.S. & China! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 февраля 2019 г.

По словам Трампа, прогресс достигнут по таким темам, как "защита интеллектуальной собственности, передача технологий, сельское хозяйство, услуги, валюта" и другие.

Напомним, в 2018 году администрация Дональда Трампа, сопротивляющаяся проникновению китайских товаров на рынок США, ввела ряд достаточно чувствительных для Пекина пошлин, анонсировав их увеличение в начале 2019 года. Глава КНР Си Цзиньпин в долгу не остался, и ввел против США ответные - взаимные пошлины достигли суммы более $100 млрд.

На саммите G20 в Аргентине Трамп и Си достигли временного "перемирия" в развернувшемся торговом противостоянии. Лидеры двух стран договорились в течение трех месяцев не накладывать новых торговых ограничений и постараться достигнуть нового двустороннего торгового соглашения.

Впрочем противостояние продолжается на локальном уровне: США и их союзники лоббируют разнообразные запреты на продукцию китайских технологических гигантов (ZTE, Нuawei) обвиняя их в шпионской активности и краже государственных секретов.