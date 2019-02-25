Пророссийская партия теряет позиции на выборах в Молодове 25.02.2019, 8:19

Фото: EPA

Обработаны 95% бюллетеней.

Пророссийская Партия социалистов Республики Молдова после обработки 95% бюллетеней на выборах в парламент теряет свои позиции, сообщает nv.ua.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, на текущий момент за Партию социалистов проголосовали 31,69% избирателей. Это намного меньше, чем рассчитывал пророссийский президент Молдовы Игорь Додон. Провластные рейтинговые агентства предсказывали социалистам победу и около 50% голосов избирателей.

На втором месте идет оппозиционный блок ACUM (25,41% избирателей), за правящую сейчас Демократическую партию отдали голоса 24,32% человек. Еще одно политическое движение - Шор, которое основал бизнесмен и мэр города Оргеев Илан Шор, набирает 8,57%.

Остальные политические объединения не сумели преодолеть шестипроцентный избирательный порог.

Напомним, выборы в парламент Молдавии состоялись в воскресенье, 24 февраля. В выборах принимали участие 15 политических партий и 320 кандидатов-одномандатников.

В этом году парламентские выборы в стране впервые проходят по смешанной системе. По партийным спискам будут выбраны 50 депутатов, по одномандатным округам - 51.