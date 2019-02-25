«Люди не знают о праве на льготы и платят по полной» 25.02.2019, 8:29

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Кто из белорусов может рассчитывать на «скидки» по коммуналке.

В ходе проведения прямой линии в контакт-центре Мингорисполкома выяснилось, что не все минчане знают о положенных им льготах на оплату жилищно-коммунальных услуг. Какие именно категории граждан могут оплачивать ЖКУ по льготному тарифу, рассказывает «Минск-Новости».

Одно из обращений поступило от жительницы столицы, которая уже три года является неработающим пенсионером. Живет с мужем — инвалидом I группы вдвоем. Могут ли они рассчитывать на льготы и какие, поинтересовалась женщина.

Как пояснила заместитель начальника жилищно-коммунального отдела филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» Анна Бельская, согласно ст. 16 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. №239-З «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан», право на льготы по оплате ЖКУ имеют инвалиды I и II группы, не имеющие трудоспособных членов семьи, обязанных по закону их содержать, и проживающие одни либо только с такими же инвалидами и (или) с неработающими пенсионерами.

— Как только женщина стала неработающим пенсионером, ее супруг получил право на 50-процентную скидку с платы за техническое обслуживание в пределах 20 кв.м общей площади, а также на 50-процентную скидку с платы за техобслуживание лифта и коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, канализацию, газо-, электро- и теплоснабжение, обращение с ТКО, снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных установок) по субсидируемым тарифам в пределах норм потребления, — уточнила специалист. — К сожалению, это не единственный случай, когда граждане, имеющие право на льготы, не знают об этом и не обращаются за их получением своевременно.

Такие же льготы имеют участники Великой Отечественной войны; инвалиды войны; неработающие пенсионеры из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы; и другие категории.

Кроме того, в соответствии с Положением о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.06.2014 №571, на меньшие суммы в жировках могут рассчитывать:

— многодетные, опекунские, приемные семьи, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей с учетом родных и приемных детей, в том числе в детских домах семейного типа;

— семьи с детьми, в которых оба родителя в полной семье (единственный родитель в неполной семье) являются инвалидами I и (или) II группы, а также в которых один из родителей в полной семье является инвалидом I группы, а второй осуществляет уход за ним и получает предусмотренное законодательством пособие;

— неполные семьи, воспитывающие ребенка-инвалида;

— полные семьи с ребенком-инвалидом с III или IV степенью утраты здоровья.

Они могут платить по субсидируемым тарифам для населения независимо от объемов потребления за услуги газо-, электро-, водоснабжения и канализации, а также сжиженный углеводородный газ от индивидуальных баллонных установок. Стоит отметить: при регистрации членов многодетной, опекунской, приемной семьи по месту жительства (пребывания) по двум и более адресам льготы предоставляются только по одному адресу по выбору заявителя.

Кроме того, одиноко проживающие неработающие пенсионеры вправе платить за техобслуживание по субсидируемым тарифам независимо от площади жилого помещения и освобождаются от уплаты земельного налога.