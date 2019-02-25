Борись, Петербург! 25.02.2019, 8:37

Фото: VOA

Как в городе на Неве прошел Марш Немцова.

В Санкт-Петербурге, на площади возле Финляндского вокзала, состоялась акция памяти Бориса Немцова. Хотя устроители акции по традиции называли ее маршем, по сути этот был митинг, поскольку все заявки на проведение шествия городская администрация отклонила. И даже сам митинг чиновники Смольного поначалу настойчиво рекомендовали провести в одном из парков на окраине города, но, увидев, что оргкомитет Марша Немцова настроен решительно, в начале недели разрешили проведение акции на том же самом месте, где он проходил год назад, сообщает «Голос Америки».

Девизом нынешней акции памяти Немцова стал призыв «Борись, Петербург!». Рассылая через соцсети приглашения, организаторы митинга отмечали: «Приходите –чтобы потребовать настоящего расследования его (Бориса Немцова – ред.) убийства. Приходите – чтобы потребовать того, за что он боролся: прекращения агрессивных войн, демократии, свободы, честных выборов, правового государства, внимания власти к человеку, верховенства закона. Приходите – чтобы нас было много на этой площади».

Кроме того, пригласительные письма содержали напоминания, что 26 марта 1989 года в стране прошли первые свободные и конкурентные выборы народных депутатов СССР. «Тогда в Ленинграде нам удалось нанести номенклатуре КПСС сокрушительное поражение. Хотя у них в руках было все: власть, деньги, телевидение, радио, газеты, типографии, милиция, прокуратура, суд... Но граждане оказались сильнее», – +напоминали авторы этого обращения. И подчеркивали, что в сентябре этого года демократической оппозиции предстоит решить сходную задачу во время выборов губернатора Санкт-Петербурга.

Борис Вишневский: количество стражей порядка на митинге нельзя объяснить только рациональными аргументами

Примерно за полчаса до официального начала мероприятия на месте сбора собралось несколько сот человек. Поначалу казалось, что сотрудников полиции и росгвардейцев будет больше, чем тех, кто пришел почтить память Немцова. И действительно, бронированные грузовики оцепили площадь со всех сторон и перекрыли подъезды с окрестных улиц. А по свидетельству некоторых участников митинга, полиция дежурила и на отдаленных подходах к площади Ленина, например – на Литейном проспекте и Арсенальной набережной.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский

Перед самым открытием акции памяти корреспондент Русской службы «Голоса Америки» подошла к руководителю фракции «Яблоко» в городском Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борису Вишневскому и поинтересовалась его мнением по поводу количества стражей порядка на согласованном с властями мероприятии. «Я не могу объяснить это только рациональными аргументами, – ответил Вишневский. – Это – иррациональное чувство страха у наших властей, которые относятся даже к санкционированному митингу как к сходке потенциальных террористов. Я думаю, что все эти граждане в форме, которых огромное количество в зоне видимости и еще больше за ее пределами, были бы куда полезнее на уборке снега и льда. Город еще есть от чего очищать, и вот там их усилия были бы и уместнее, и гораздо лучше восприняты гражданами. А что они делают здесь, я, честно говоря, просто не понимаю».

Бывший однопартиец Вишневского, депутат городского парламента Михаил Амосов, выступавший первым, предупредил собравшихся, что не всем могут понравиться его слова. Основная идея его речи была выражена переиначенным слоганом на одном из плакатов. «Не забудем, но простим», – провозгласил Амосов, пояснив, что эти слова относятся не ко всем представителям нынешней «партии власти». Политик выступает против люстрации тех чиновников, которые не замешаны в убийствах оппозиционеров. Эти его слова участники митинга встретили свистом, и Михаил Амосов подчеркнул, что исполнители и заказчики убийства Бориса Немцова должны быть наказаны.

Максим Резник: противостоять власти можно только при помощи мужества

Рядом с трибуной корреспондент Русской службы «Голоса Америки» заметила еще одного депутата городского парламента – председателя комиссии по образованию, культуре и науке Максима Резника. Он подчеркнул значение слогана «Борись, Петербург». «Это означает: борись, Петербург, и сражайся, как это делал Борис Немцов – честно и бескомпромиссно, – сказал Резник. – Верь, что добро побеждает зло, потому что нас объединяет именно эта вера. Мы не сильнее, чем те, кто нам противостоит, но мы готовы идти до конца. Потому что так завещал нам Немцов всей своей биографией. И это – очень важно, потому что власть, с моей точки зрения, уже совсем озверела и движется только в этом направлении. И противостоять ей можно только при помощи мужества, как личного, так и коллективного. Борис был примером такого поведения, и, мне кажется, каждый из нас должен об этом помнить».

Плакаты на митинге

В это время с трибуны митинга выступал активист петербургского отделения движения «Открытая Россия» Александр Голубков. Как отметили представители старшего поколения участников акции памяти, на площадь перед Финляндским вокзалом пришло очень много молодежи. Кроме активистов «Открытки» здесь были сторонники Алексея Навального, участники движений «Весна» и «Время», молодые «яблочники».

Позже, в разговоре с корреспондентом «Голоса Америки», Голубков рассказал, что в «Открытую Россию» его привела одна знакомая. И здесь он, по его словам, сразу почувствовал себя среди единомышленников.

«Молодежь нельзя противопоставлять остальному обществу, мы – зеркало настроений определенной части людей. Конечно, есть аполитичные парни и девушки, но в целом тренд таков, что молодежь становится все более политизированной. И это можно заметить хотя бы по протестным митингам. С нашим поколением активно работает и “Открытая Россия”, и Алексей Навальный, и я считаю, что это правильно. Потому что будущее нашей страны зависит, в том числе и от нас», – убежден Александр Голубков.

Следующего выступающего можно было отнести к ветеранам демократического движения в России. Народный депутат РСФСР и Ленинградского городского совета народных депутатов Петр Филиппов рассказал, что с Немцовым они были друзьями. И однажды они обсуждали необходимость просветительской работы с российскими избирателями, чтобы те осознали важность демократического строя.

«Если каждый из нас поговорит с друзьями и знакомыми и убедит их в том, что мы идем неправильным путем, то изменятся народные настроения, изменится атмосфера в обществе и вся наша история», – убежден Филиппов.

Пока, по его словам, в России «правят жулики, которые думают только о том, как набить свои карманы, как вывезти семьи в Европу или подальше, но самое главное – как вывезти деньги из России. А в результате из нашей страны выезжают миллионы самых квалифицированных специалистов, и мы оказываемся в положении какой-то отсталой африканской страны».

«Если мы сами не будем думать о своем будущем, если мы не приложим усилия, чтобы убедить соседей и друзей, то наше будущее будет плохим», – подчеркнул Филиппов.

Владимир Костюшев: акции протеста все чаще сливаются с акциями памяти

По оценкам организаторов, на митинге побывало до трех тысяч человек, журналисты различных изданий насчитывали от одной до двух тысяч. При этом многие комментаторы сходились во мнении, что акция памяти Бориса Немцова могла бы быть более многочисленной, если бы не жесткое поведение полиции и Росгвардии во время митингов против «пенсионной реформы» летом и осенью прошлого года. Тем более, что о согласовании акции у Финляндского вокзала могли узнать не все гражданские активисты.

Плакаты участников митинга

Многие из пришедших на митинг держали в руках портреты Бориса Немцова, флаги партий и движений, выступивших инициаторами акции, а также плакаты с надписями: «Светлая память борцу с подлым и воровским режимом», «Не забудем, не простим», «Герои не умирают», «Против политического террора! Хватит убивать сынов России!», «Власть убила Немцова!», «Путин должен ответить, кто заказчик», «Всех не убьете, всех не посадите». И с цитатами некоторых высказываний Бориса Немцова: «Я счастлив, что могу говорить правду» и «Критиковать Путина – очень патриотичное дело».

Выступление социолога Владимира Костюшева

Последним выступил социолог Владимир Костюшев. Он сравнил многолюдные демократические митинги конца 80-х годов с нынешними, и сказал, что сейчас все чаще акции протеста сливаются с акциями памяти, потому что проходят после убийства какого-нибудь лидера демократического движения. «И я спрашиваю себя и вас: разве мы можем простить убийства?»

«Проект закона о люстрации, подготовленный в двух редакциях Галиной Старовойтовой – кстати, тоже убитой – разве он нам не нужен? – продолжал социолог. – В начале митинга Михаил Амосов сказал, что нам не нужен закон о люстрации, а я говорю, что он нужен». Эти слова были встречена аплодисментами и продолжительным скандированием слова «Люстрация!».