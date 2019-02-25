Ермошина забыла Уголовный кодекс? 6 25.02.2019, 8:40

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Лидия Ермошина

Фото: bymedia.net

Глава ЦИК назвала административный ресурс на выборах воспитанием ответственных избирателей.

Во время интернет-видеобрифинга на сайте Национального пресс-центра в пятницу Лидия Ермошина объяснила, почему она категорически против предложения юридически закрепить в Конституции обязанность белорусов голосовать на выборах. Как оказалось, с такой инициативой выступила «Белая Русь», пишет «Солидарность».

— Нельзя отступать от свобод, дарованных Конституцией, а Конституция гарантирует свободное участие в выборах. Любое понуждение повлечет критику как внутри страны, и очень обоснованную, так и за рубежом. Стоит ли это? Разве можно кого-то принудить быть счастливым? — заявила Ермошина.

Глава ЦИК отметила, что на выборах белорусы демонстрируют высокую явку, но посетовала, что не обходится на выборах и без административного ресурса.

— Но все-таки это не принуждение, это скорее воспитание ответственных избирателей, — заявила Ермошина.

Как, скажите, такое возможно, чтобы глава ЦИК ссылалась на Конституцию и тут же назвала вопиющее нарушение избирательного законодательства «воспитанием избирателей»?

Комментирующие новость в интернете белорусы задаются вопросом: «И подтасовка результатов не фальсификация, а образумливание?»

Похоже, глава ЦИК забыла о том, что использование административного ресурса на выборах — это преступление. В статье 191 Уголовного кодекса прописаны санкции за воспрепятствование осуществлению гражданином Беларуси права свободно избирать и быть избранным, совершенное с применением насилия, угрозы, обмана, подкупа или иным способом. Максимальный срок предусматривает лишение свободы на три года. За те же действия, совершенный группой лиц по предварительному сговору либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, можно получить до пяти лет лишения свободы.

Вместо воспитания избирателей Лидии Ермошиной народ на форумах советует устроить электронное голосование с онлайн-публикацией результатов: «Мы же АйТи страна, вон электронное декларирование в налоговую давно работает, а тут что мешает...»