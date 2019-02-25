закрыть
25 февраля 2019, понедельник, 9:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Призыв Рады БНР
Рубрики

Ушла из жизни мать Александра Куллинковича

  • 25.02.2019, 8:00

Это случилось через полгода после смерти музыканта.

Сестра Александра Куллинковича Римма Былинская написала в «Фейсбуке», что их мать ушла из жизни.

Это случилось через полгода после смерти музыканта.

По словам Риммы, мать так и не узнала, что сына больше нет, потому что очень болела, и, заботясь о ее состоянии, дочь не сообщала печальную новость.

Сегодня ушла из жизни наша с Сашкой мамочка. В свой день рождения. Прошло чуть больше полугода после ухода моего любимого братика и вот теперь мама. Я так и не решилась ей сказать, что ее сына боль...

https://www.facebook.com


популярное за неделю

Мнение

«Хартия» есть и будет
«Хартия» есть и будет Ирина Халип
Провальный пикник в горах
Провальный пикник в горах Валерий Карбалевич
«Пересвет» с голым задом
«Пересвет» с голым задом Виталий Портников
Бессилие всесилия
Бессилие всесилия Лилия Шевцова