Ушла из жизни мать Александра Куллинковича 25.02.2019, 8:00

Это случилось через полгода после смерти музыканта.

Сестра Александра Куллинковича Римма Былинская написала в «Фейсбуке», что их мать ушла из жизни.

Это случилось через полгода после смерти музыканта.

По словам Риммы, мать так и не узнала, что сына больше нет, потому что очень болела, и, заботясь о ее состоянии, дочь не сообщала печальную новость.

Сегодня ушла из жизни наша с Сашкой мамочка. В свой день рождения. Прошло чуть больше полугода после ухода моего любимого братика и вот теперь мама. Я так и не решилась ей сказать, что ее сына боль...

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