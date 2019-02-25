Хуан Гуаидо прибыл в столицу Колумбии на встречу Группы Лимы по Венесуэле 25.02.2019, 8:49

Фото: AFP 2019 / Federico Parra

На встрече будет обсуждаться наращивание давления на узурпатора Мадуро.

Глава Национальной ассамблеи и временный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо прибыл в воскресенье в столицу Колумбии Боготу для участия в предстоящей встрече стран Группы Лимы по ситуации в Венесуэле, сообщает ria.ru.

"Министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо встретил президента Венесуэлы Хуана Гуаидо, который прибыл для участия в Одиннадцатой встрече глав МИД Группы Лимы, которая пройдет в здании МИД Колумбии", – говорится в сообщении колумбийского дипломатического ведомства.

По информации МИД, Гуаидо поблагодарил колумбийский народ, президента страны Ивана Дуке за участие в попытке доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу.

Группа Лимы была сформирована в августе 2017 года 12 странами Северной и Южной Америки: Аргентиной, Бразилией, Канадой, Чили, Колумбией, Коста-Рикой, Гватемалой, Гондурасом, Мексикой, Панамой, Парагваем и Перу. Страны выступают против нарушения демократического порядка в Венесуэле и обсуждают пути оказания давления на правительство Николаса Мадуро.

Позже к ним присоединились Гайана и Сент-Люсия. Очередное заседание министров пройдет в Боготе в понедельник, 25 февраля.

Как сообщил представитель Гуаидо в Группе Лимы Хулио Борхес, на встрече планируется обсудить наращивание давления на незаконные венесуэльские власти. "Завтра мы встречаемся с Группой Лимы в Боготе, Колумбия. Вместе с президентом Хуаном Гуаидо мы потребуем усиления в дипломатическом давлении и использовании силы против диктатуры Николаса Мадуро", - написал Борхес в своем микроблоге в Twitter.