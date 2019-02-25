Что связывает Жарко с осужденными по «делу медиков» 21 25.02.2019, 9:36

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Василий Жарко

Реакция Лукашенко на скандал была подозрительно странной.

Завершилась первая волна судов по «делу медиков». Там вспоминали и о бывшем министре здравоохранения, пишет «Солидарность».

Впрочем, что так произойдет, можно было предположить. После выявления КГБ массовой коррупции в Минздраве вице-премьер Василий Жарко свой пост не потерял, как это произошло за полгода до этого с министрами спорта и лесного хозяйства (среди их подчиненных обнаружили нарушителей закона.)

Лукашенко вообще подозрительно долго молчал о скандале, пока Жарко оправдывался перед журналистами: «Если б знал, то меры были бы приняты уже тогда (в бытность министром)… Но что такое дело вырастет, я просто не ожидал».

Только через два месяца высокопоставленный чиновник был уволен. Но не с позором, а под прикрытием смены верхушки правительства – в числе других вице-премьеров.

Осенью глава КГБ Валерий Вакульчик сообщил, что бывший министр здравоохранения не проходит по делу о коррупции в Минздраве ни свидетелем, ни в каком-либо другом статусе.

Тем не менее нельзя не пройти мимо того факта, что недавно осужденные по «делу медиков» и Василий Жарко довольно хорошо друг друга знали.

Бывший замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий, приговоренный к 6 годам лишения свободы, одно время даже был его руководителем.

Игорь Лосицкий за спиной Василия Жарко на открытии выставки «Здравоохранение Беларуси». Фото tc.by

В 2001-2003 годах, когда Лосицкий работал главврачом Брестской детской областной больницы, Жарко был его заместителем. Спустя десять лет они поменялись местами: в 2013 году первый пришел ко второму заместителем министра здравоохранения. Через год Лосицкий стал курировать вопросы закупки медтехники и регистрации.

Согласно обвинению, первую взятку в размере 1,5 тысячи долларов он получил еще минимум за год до повышения Жарко в вице-премьеры. А за несколько месяцев до этого взятку заместителю министра передал другой медик – главврач 12-й стоматологической поликлиники Владимир Кравченок.

Но следствие посчитало, что Жарко о таких действиях своего зама ничего не знал.

Бывший начальник управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак был приговорен к 7,5 годам лишения свободы. При министре Жарко он проработал пять лет. Вместе чиновники, в частности, посещали учреждения здравоохранения Гродненщины.

Василий Жарко и Андрей Стрижак (в центре) в Зельве. Фото zelwa.by

Согласно обвинению, возглавлявший комиссию по первоочередным закупкам Стрижак несколько лет нарушал закон при министре Жарко. К примеру, получал взятки в автомобиле в Минске на парковке у торгового центра (заезжал туда по дороге из министерства?). И вновь Жарко ничего не знал.

Бывшего директора РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого приговорили к 7,5 года лишения свободы. Директором учреждения он стал после назначения Жарко министром здравоохранения.

Спустя время Жарко приезжал к нему вместе с Лукашенко. Белецкий продемонстрировал им новое оборудование, установленное при реконструкции РНПЦ.

Несколько лет назад Белецкий сказал «СБ»: «Очень важно, что мы всегда чувствуем поддержку со стороны Минздрава. Министр Василий Жарко заграничные командировки специалистов поощряет».

Согласно обвинению первую взятку директор РНПЦ взял в конце 2016 года, когда Жарко повысили до вице-премьера. Но «что такое дело вырастет», чиновник, конечно, ожидать не мог.

Что еще не знал Василий Жарко, проработавший министром здравоохранения более десять лет, страна поймет во время следующих процессов.

Вскоре перед судом должны предстать директор «Белмедтехники» Александр Шарак (в гараже у которого нашли 620 тысяч долларов), директор «Белфармации» Вячеслав Гнитий, начальник военно-медицинского управления Минобороны Алексей Еськов, главврач 1-й городской клинической больницы Минска Олег Фомин и многие другие.