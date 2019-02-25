National Interest: Революции побеждают Кремль 2 25.02.2019, 9:50

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Москва не может предотвратить крах вассальных ей режимов.

После Оранжевой революции 2004 года в Украине Российская Федерация планировала противостоять «цветным революциям» по всему миру. С тех пор этот термин несколько утратил популярность на Западе, но Россия по-прежнему одержима им даже в 2019 году, пишет издание The National Interest (перевод – inosmi.ru).

С 2005 года при смене режима в полудемократических и недемократических государствах с пророссийской политикой удалось избежать ярлыка «цветная революция»: это апрельская революция 2010 года в Кыргызстане, протесты Евромайдана 2014 года на Украине и протесты 2018 года в Армении. В течение 10 лет между Оранжевой революцией и Евромайданом в Украине западные комментаторы часто утверждали, что Путин готовился предотвратить их.

И это не только с помощью военной политики, но и «мягкой силы»: с тех пор, как митингующие в Ереване в 2018 году свергли правительство Сержа Саргсяна, Россия часто приглашала в Москву нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна, чтобы он недалеко ушел от ОДКБ и Евразийского союза.

Тем не менее, эти новые контрмеры, похоже, не увенчались успехом. Украина сейчас более тесно связана с Западом, чем когда-либо, несмотря на дипломатическое, военное и экономическое давление России. Российские СМИ беспомощно следят за тем, как Армения стремится к политическим и военным отношениям с Западом, Китаем и другими странами. Правительство США активно пытается свергнуть режим российского партнера — Николаса Мадуро — и Россия ничего не может с этим поделать.

Россия осталась верной в поддержке режима Мадуро, но ей не хватает экономической мощи, чтобы вернуть Венесуэлу к финансовой стабильности, несмотря на несколько попыток в течение 2018 года. Между тем, Китай был гораздо умнее в этой ситуации, чем Россия, просто продолжая признавать режим Мадуро и не осуждая политику правительства США. Символический вес российских дипломатических заявлений был утерян в явной какофонии информации, размещаемой на официальных и неофициальных российских каналах. Вооруженные силы России продолжают восстанавливать свою мощь, но они завязли в Сирии и восстанавливают заброшенные позиции вдоль украинской границы. Стратегические бомбардировщики, которые прибыли в Венесуэлу, представляют собой один из немногих российских военных факторов, играющий определенный вес. Российский флот, вероятно, мог бы развернуть пару боеспособных кораблей, по крайней мере, в Атлантическом океане, но при этом они оказались бы под угрозой уничтожения со стороны США.

Россия и Китай оттачивали «антитеррористические» и военные операции, чтобы остановить цветные революции. Однако даже эти приготовления ставятся под сомнение российскими военными аналитиками, поскольку Запад также может использовать тактику «гибридной войны».

Предотвратить крах дружественных режимов для России по-прежнему остается крайне сложной задачей, особенно в таких далеких от Москвы (и близких к США) странах, как Венесуэла. Сирийская модель (т. е. крупномасштабная военная операция), скорее всего, останется единственным в своем роде решением для поддержки режима. К сожалению для Москвы, масштабные военные обязательства и логистика трудны для быстрого или одновременного выполнения.