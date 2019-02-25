Леонид Заико: Идет гаррипоттеризация экономики 25.02.2019, 10:15

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Леонид Заико

В Беларуси «Экономическая теория» превратилась в колоссальный айсберг.

В России запрещают учебники, загоняют науку в прокрустово ложе политкорректности и неоимперскости. В Беларуси качество учебников также опустилось ниже плинтуса. Вслед за провинционализацией и вульгаризацией политики и системы госуправления. Современные мистики распространяют опиум для народа не столько через религиозные учения, сколько через всевозможные лженаучные нравоучения в сильно математизированной форме.

Главной книгой современных миссионеров Большого государства является «Economics». С середины XX в. человечество получило на более 50 языках мира около 100 млн. этого современного религиоведения в обертке науки. Economics проник в высокие кабинеты власти, офисы крупнейших корпораций и салоны влиятельных интеллектуалов. Он превратился в единый язык полисимейкеров развитых и развивающихся стран, в устав международных экономических организаций, несущих развитие бедным, переходным странам. Номенклатурно-силовые лоббисты, олигархи и архитекторы Большого государства увидели в Economics источник оправдания своей власти, прикрытия своих коммерческих интересов и политического авторитаризма.

Об этом в интервью «БелГазете» рассказывает руководитель аналитического центра «Стратегия», экономист Леонид Заико.

- В России учебник по экономике для 11-х классов, написанный доктором наук Игорем Липсицем, не включили в федеральный перечень якобы из-за отсутствия материалов, формирующих у школьников любовь к Родине. Почему чиновники решают, что способствует, а что не способствуют любви к Родине?

- Я бы сказал словами сатирика Михаила Задорнова: «Ну тупые!». В России наступил период торжества идиотов. Правящая бюрократия благоденствует, а интеллигенция, живя относительно комфортно, презирает верхи.

- Неужели и вправду российские академики полагают, что импортозамещение может способствовать формированию чувства гордости за страну?

- Пусть позвонят в ЦК компартии Китая и поинтересуются: «Товарищи, как вы относитесь к импортозамещению?». В ответ услышат: «Это абсолютно идиотская вещь. Мы попробовали его и через полгода убрали». Если и после этого россияне будут лелеять идею об импортозамещении, значит, идиотов там еще предостаточно.

- Вернемся к скандалу с учебниками. Cегодня учебники «Economics» популярнее Библии. Судите сами: «Economics» нобелевских лауреатов Пола Самуэльсона и Вильяма Нордхауса выдержал 19 изданий, как и «Economics» Макконнелла Кэмпбелли, Брю Стэнли и Флинна Шона. Учебник «Принципы экономикс» Грегори Мэнкью - 8 изданий. «Economics» стал настоящим опиумом для народа…

- Востребованность «Economics» Самуэльсона и Нордхауса можно легко объяснить. Это был первый классический учебник, где в систематическом виде дан достаточно большой объем знаний в области макроэкономики и экономической политики.

Хорош он еще и тем, что является дифференцированным, то есть любую главу можно изучать отдельно - этакий учебник-скоросшиватель. В отличие от учебников советской эпохи, которые были построены на логике восхождения от простого к сложному: не прочитав 1-й главы, где написано, что товар перестает быть товаром, 2-ю главу ты уже не осилишь и не поймешь, что есть стоимость. Учебник Самуэльсона и Нордхауса позволяет разобраться с 62,5% проблем американской экономики. Обратите внимание - американской, а не тунгусской или белорусской.

- Однако на дворе уже XXI в. - век глобализации и промышленной революции 4.0, где господствуют 3D-принтинг, облачные технологии, искусственный интеллект, биотехнологии. Почему XX в. и начало XXI проходит под доминацией дисциплины Economics?

- Когда в начале 1970-х гг. я поступил в аспирантуру, то записался в библиотеку и взял там учебник Самуэльсона, чтобы хорошенько его проштудировать. И как-то забыл его сдать. Только через 7 лет мне позвонили из библиотеки и попросили вернуть. То есть все это время «Economics» Самуэльсона никому не был нужен. Им вдруг забеременели в начале перестройки. Почему это произошло? Он легко написан, каждый раздел можно изучать отдельно, много статистики и фактологии.

В 1960-70-х гг. началась математизация и виртуализация экономической науки, в результате она стала постепенно исчезать, на ее место пришли оруженосцы - кто с интегралом, кто с психологическим детерминизмом, кто еще с чем-то. Благодаря усилиям людей, которые не имели никакого отношения к экономической теории, пошел процесс диссоциации экономической науки.

Сейчас идет гаррипоттеризация экономики.

- Почему ни одно правительство разрушенной экономически, нищей страны не пригласило на работу в качестве консультанта ученого-профессионала, который бы направил развитие страны в нужное русло?

- Ничего не получится. Был такой академик Леонид Абалкин, директор Института экономики АН СССР/РАН. Хороший экономист. Сделали его зампредом Совмина СССР. И что? Зрелище было жалкое. Он-то говорил правильные вещи, но бок о бок с ним работали марсиане, которые его просто тупо не понимали.

Так было всегда. Ибо серость ненаказуема. Ни один министр не был уволен с формулировкой «из-за полного отсутствия серого вещества» или «за низкий уровень образования».

С точки зрения профессиональной экономической науки эти товарищи и иже с ними - экономисты вульгарного типа. В Беларуси предмет 08.00.01 «Экономическая теория», по классификатору Высшей аттестационной комиссии, сегодня превратился в колоссальный айсберг, который погубил «Титаник».