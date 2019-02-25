«Пенсия 340 рублей – на такую сумму не выживешь» 10 25.02.2019, 10:45

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Фото: tut.by

Белорусский ветеринар рассказал, почему вынужден продолжать работать на пенсии.

Барановичский ветеринар на пенсии рассказал Intex-press, почему продолжает трудиться, какой у него общий доход, отчего не экономит на продуктах и не пользуется скидками для пенсионеров, а также как проводит свободное время.

С детства меня привлекала профессия ветврача. Работа с животными казалась мне интересной, поэтому после школы я хотел стать ветеринаром. Но вышло иначе. По совету сестры я поступил в педагогическое училище на учителя младших классов. Правда, так его и не окончил: не сдал зачеты, меня оставили на осень. Я не стал ждать экзаменов и решил все-таки попробовать поступить в техникум на ветеринара. В итоге – стал ветеринаром, как и хотел.

После учебы «распределился» на ветстанцию. Обещали золотые горы: высокую зарплату, рабочий транспорт. На деле вышло иначе. Поэтому после отработки устроился ветеринаром в ветстанцию Барановичского района.

Сейчас я уже на пенсии. Пенсия небольшая – 340 рублей. На такую сумму не выживешь, поэтому я продолжаю работать. Тем более что силы и здоровье есть. Да и семья у меня большая – трое детей и пять внуков. Хочется детям помочь и внуков побаловать. Работаю пять дней в неделю с 8.00 до 17.00. Хотя на вызов могу отправиться и после работы, и в выходные дни. Я работаю с домашними животными и крупным рогатым скотом. Получаю, на мой взгляд, неплохо – 500 рублей. Хорошая прибавка к пенсии.

На продуктах не экономим

Больше всего денег уходит на продукты – около 300 рублей. На продуктах не экономим: покупаем, что хотим. Я считаю: если хочешь быть здоровым, нужно хорошо питаться.

В магазин ходим почти каждый день: закончилось что-то – пошли и купили. Хоть я и на пенсии, скидками для пенсионеров не пользуюсь. Все-таки я еще работаю. Дома всегда есть любимые конфеты и печенье. Почти каждый день к нам заезжают внуки, поэтому для них всегда припасено что-то вкусненькое. Обязательно покупаем мясо и хорошую дорогую колбасу.

Мы живем в частном доме, у нас есть огород и небольшое хозяйство – 18 курей и 8 фазанов. Поэтому овощи и яйца покупать не нужно. Но есть обратная сторона медали – курей и фазанов нужно кормить. На месяц птицам покупаю мешок зерна за 15 рублей и 20 кг комбикорма за 10 рублей.

Кроме птиц у нас есть большая собака и два кота. Для них я покупаю куриные головы – рубль за килограмм. Коты едят немного, а вот собака съедает около 2 кг голов в день.

Плачу за интернет, которым пользуются внуки

Следующая статья расходов – коммунальные платежи. Дом у нас двухэтажный, поэтому коммуналка «съедает» немало, а экономить особо не получается. В последний месяц, например, заплатили 140 рублей. Кроме того, платим за сам дом – мы его приватизировали и ежемесячно вносим платежи в размере 45 рублей.

Еще 32 рубля уходит на оплату телевидения, телефона и интернета, которым обычно пользуются мои внуки. Мне интернет не нужен.

За мобильный телефон я плачу около 10 рублей. Специально подключил тариф для пенсионеров: он самый выгодный. На работу езжу на автобусе, в теплое время года пересаживаюсь на велосипед. Иногда меня может подвезти сын. В месяц на транспортные расходы уходит около 12 рублей.

Почти каждый месяц помогаем деньгами детям. Суммарно на всех выходит 200 рублей.

Лучший отдых – когда приезжают дети

Когда-то жена часто ездила в Польшу и привозила для всей семьи хорошие фирменные вещи, поэтому сейчас гардероб обновляем по мере необходимости. Одежду я обычно присматриваю себе на рынке, там она дешевле, чем в магазинах. А вот обувь стараюсь покупать качественную, подороже. Например, не так давно купил себе сапоги за 80 рублей.

На чем сейчас удается сэкономить, так это на стрижке. Раньше все время ходил в парикмахерскую, а теперь меня дома стрижет внучка.

На развлечения мы с женой тоже особо не тратимся. Отдыхаем просто: делаем что-то по дому или во дворе, разгадываем сканворды, читаем газеты. Иногда ходим на концерты местных коллективов или просто гуляем. Для нас лучший отдых – когда приезжают дети. Иногда сами ездим к ним в гости.

Отпуск я беру на лето. По заграницам не ездим. Обычно вместе с женой занимаемся домом или выезжаем на природу. Работу я пока не готов оставить. Считаю, пока есть здоровье, надо зарабатывать. К тому же чем себя на пенсии занять?