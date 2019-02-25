«Баста»: В школах Витебска из-за инцидента в Столбцах вводят пропускной режим 25.02.2019, 11:07

1,098

Фото: Наталья Федосенко / ТАСС

Родители могут доводить детей только до крыльца.

Из Витебска пишут: в школах вводят пропускной режим. Родителям учеников нельзя войти в здание, чтобы провести или встретить своего ребенка, пишет телеграм-канал «Баста».

«Сказали доводить до крыльца и встречать на крыльце. Раньше можно было заходить в школу, побеседовать с учителем или классным руководителем. А что сейчас делать? Завуч пояснила, что это для повышения безопасности. Но всяких рекламщиков и прочих посторонних все-равно пускают», - пишет жительница Витебска.

В соцсетях отмечают, что решение принято после инцидента в Столбцах. В некоторые школы можно заходить, предъявляя паспорт. А кое-где администрация уже интересуется у родителей, не готовы ли они оплатить установку камер видеонаблюдения.

«Дали команду принять меры в школах после случая в Столбах, вот и приняли. А какие - да хоть какие, даже и бредовые пойдут, то ли еще будет! Лишь бы отчитаться верхушке», - пишут в городских пабликах «Вконтакте».