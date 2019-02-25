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Рейтинг WTA: Арина Соболенко сохранила место в десятке лучших теннисисток

  • 25.02.2019, 11:08
Арина Соболенко
Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Белорусская теннисистка сохраняет 9-е место в рейтинге.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сохранила 9-е место в обновленном рейтинге WТА. На первом месте японка Наоми Осака, сообщает "Прессбол".

Рейтинг WТА от 25 февраля

1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6871 очко,

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5727,

3 (4). Петра Квитова (Чехия) — 5605,

4 (3). Слоан Стивенс (США) — 5307,

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5145,

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4900,

7 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4885,

8 (7). Ангелик Кербер (Германия) — 4880,

9 (9). Арина СОБОЛЕНКО (Беларусь) — 3565,

10 (10). Серена Уильямс (США) — 3406...

33 (33). Александра САСНОВИЧ (Беларусь) — 1550...

50 (49). Виктория АЗАРЕНКО (Беларусь) — 1117...

63 (60). Вера ЛАПКО (Беларусь) — 896...

299 (315). Ольга ГОВОРЦОВА (Беларусь) — 157...

329 (326). Юлия ГОТОВКА (Беларусь) — 130...

464 (463). Ирина ШИМАНОВИЧ (Беларусь) — 55...

524 (522). Светлана ПИРОЖЕНКО (Беларусь) — 39...

568 (566). Шалимар ТАЛЬБИ (Беларусь) — 30...

781 (782). Садаф ТОЛИБОВА (Беларусь) — 8...

810 (811). Илона КРЕМЕНЬ (Беларусь) — 7...

836 (837). Анна КУБАРЕВА (Беларусь) — 4...


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