Рейтинг WTA: Арина Соболенко сохранила место в десятке лучших теннисисток
- 25.02.2019, 11:08
Белорусская теннисистка сохраняет 9-е место в рейтинге.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко сохранила 9-е место в обновленном рейтинге WТА. На первом месте японка Наоми Осака, сообщает "Прессбол".
Рейтинг WТА от 25 февраля
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6871 очко,
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5727,
3 (4). Петра Квитова (Чехия) — 5605,
4 (3). Слоан Стивенс (США) — 5307,
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5145,
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4900,
7 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4885,
8 (7). Ангелик Кербер (Германия) — 4880,
9 (9). Арина СОБОЛЕНКО (Беларусь) — 3565,
10 (10). Серена Уильямс (США) — 3406...
33 (33). Александра САСНОВИЧ (Беларусь) — 1550...
50 (49). Виктория АЗАРЕНКО (Беларусь) — 1117...
63 (60). Вера ЛАПКО (Беларусь) — 896...
299 (315). Ольга ГОВОРЦОВА (Беларусь) — 157...
329 (326). Юлия ГОТОВКА (Беларусь) — 130...
464 (463). Ирина ШИМАНОВИЧ (Беларусь) — 55...
524 (522). Светлана ПИРОЖЕНКО (Беларусь) — 39...
568 (566). Шалимар ТАЛЬБИ (Беларусь) — 30...
781 (782). Садаф ТОЛИБОВА (Беларусь) — 8...
810 (811). Илона КРЕМЕНЬ (Беларусь) — 7...
836 (837). Анна КУБАРЕВА (Беларусь) — 4...