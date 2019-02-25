Заплатил ли Лукашенко налоги за свой бизнес на коровах? 17 25.02.2019, 11:26

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Как диктатор попался на еще одной лжи.

Во время посещения Военной академии Александр Лукашенко рассказал о своей ферме, тяжелой работе на земле и косьбе в пять утра, а также о молоке от своих коров, которое уже даже есть в продаже.

По словам Лукашенко, коров у него аж 10, чтобы обеспечить всю страну молоком.

В прошлом году, на совещании «О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли Республики Беларусь», Лукашенко рассказывал, что Кобяков с правительством и администрацией успешно поедают то молоко, никто не заболел, и даже хвастался:

«Где бы я ни был, последний раз – в Грузии, первое, о чем меня спросили за пределами наших переговоров: «Помогите с племенным скотом». Платят бешеные деньги в валюте. Наверное, хотят развивать сельское хозяйство».

Корреспонденты «Белсата» попробовали отыскать то молоко от Лукашенко, которое якобы свободно продается. С вопросом «Есть ли в продаже молоко от Лукашенко?» мы обратились в несколько сетевых магазинов. В гипермаркете «Корона», услышав наш вопрос, долго смеялись. Не слышали о таком молоке также в «Гиппо», «Евроопте», «Радзивилловском» и «Алми».

А вообще, возможно ли запустить целую линию такого молока, которое дают всего десять коров? С этим вопросом мы обратились к эксперту в сельскохозяйственной области Виталию Кручко. По его словам, в среднем в Беларуси одна корова дает 4500-5000 литров молока в год.

Если подключить математику и знания в технологических процессах, получается, что даже самые лучшие лукашенковские коровы не способны обеспечить белорусские магазины таким количеством молока, чтобы его хотя бы на полках можно было отыскать.

Другое дело, если молоко от коров Лукашенко смешать с молоком от обычных, колхозных – то есть от «коров из народа». Один только вопрос: насколько это логично и кому нужно?

А в интернете по этому поводу шутят, зарегистрировал ли Лукашенко свой бизнес, как будет выплачивать налоги, успел ли подать декларацию и кто вообще выдоит из тех коров такие невероятные показатели.