СМИ: В Украине за госизмену задержан экс-глава Генштаба 2 25.02.2019, 11:46

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Владимира Замана

В доме Владимира Замана проведен обыск.

Сегодня утром сотрудники военной прокуратуры и Службы безопасности Украины провели обыск в квартире у бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковника Владимира Заманы. Об этом изданию "Гордон" сообщили собственные источники.

По данным агентства УНН, Замана задержан, его подозревают в государственной измене.

На данный момент обыски продолжаются.

Генерал-полковник Замана – начальник Генштаба и командующий Вооруженными силами Украины (18 февраля 2012 года – 19 февраля 2014-го), уполномоченный Верховной Рады по контролю за деятельностью Минобороны (22 февраля – 27 февраля 2014 года).

Будучи начальником Генштаба при Януковиче, Замана отказался вводить в Киев войска для зачистки Майдана, за что и был уволен 19 февраля 2014 года.