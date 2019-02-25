Россия осталась без метеоспутников 3 25.02.2019, 12:08

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Иллюстрационное фото

У «ракетной сверхдержавы» нет полноценной спутниковой составляющей.

Группировка российских метеорологических спутников «умерла», сообщил РИА Новости руководитель Росгидромета Максим Яковенко, сообщает finanz.ru.

«У нас нет спутниковой составляющей, российская группировка просто умерла... Поэтому мы сейчас ищем возможность пойти по опыту тех же японцев, которые стали использовать малые спутники, запускаемые на полгода-год на невысокие орбиты... В этом году мы попытаемся, если договоримся, пробный запуск один сделать», - сказал Яковенко.

По его словам, Росгидромет располагает двумя собственными геофизическими ракетами-носителями, которые могут выводить 15 килограммов оборудования на орбиты в 115 и 300 километров.

«С одной крупной компанией в сфере ИТ и связи мы ведём сейчас переговоры. У нас есть ракета-носитель, есть сканер для изучения льда, а у них есть блок для интернета. Будем пытаться сделать такую временную группировку, чтобы отслеживать льды», - добавил глава службы.

Как отметил Яковенко, у Росгидромета в советское время были ракетные площадки на остров Хейса на Земле Франца-Иосифа и в Тикси.

«У нас в год было по 900 запусков ракет, по три ракеты в день. Мы пускали даже с научно-экспедиционных судов своих - они у нас оборудованы для запусков геофизических ракет», - рассказал руководитель ведомства.