Ракетный эсминец США прибыл в Одессу

Ракетный эсминец США прибыл в Одессу1
- 25.02.2019, 12:18
Donald Cook выполняет миссию по обеспечению безопасности в регионе.
Американский ракетный эсминец USS Donald Cook в понедельник утром вошел в Одесский порт, он где он пробудет до 27 февраля.
Об этом сообщает Думская.
Эсминец вошел в черноморский регион на прошлой неделе, вечером 19 февраля, и все это время был в открытом море.
Командование 6-го флота США сообщало, что эсминец планирует "провести операции по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность в этом регионе".
Он уже поучаствовал в маневрах с фрегатом TCG Fatih военно-морских сил Турции. Подобные учения будут проведены и с кораблями Военно-морских сил Украины.
Министр обороны Украины Степан Полторак ранее сообщил, что НАТО в этом году значительно активизирует военное присутствие в Черном море.
По его словам, почти ежемесячно в украинские порты будут заходить как постоянные группировки кораблей НАТО, так и ключевых союзников, чтобы проводить обучение.