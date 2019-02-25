Ракетный эсминец США прибыл в Одессу 1 25.02.2019, 12:18

Фото: Думская

Donald Cook выполняет миссию по обеспечению безопасности в регионе.

Американский ракетный эсминец USS Donald Cook в понедельник утром вошел в Одесский порт, он где он пробудет до 27 февраля.

Об этом сообщает Думская.

Эсминец вошел в черноморский регион на прошлой неделе, вечером 19 февраля, и все это время был в открытом море.

Командование 6-го флота США сообщало, что эсминец планирует "провести операции по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность в этом регионе".

Он уже поучаствовал в маневрах с фрегатом TCG Fatih военно-морских сил Турции. Подобные учения будут проведены и с кораблями Военно-морских сил Украины.

Министр обороны Украины Степан Полторак ранее сообщил, что НАТО в этом году значительно активизирует военное присутствие в Черном море.

По его словам, почти ежемесячно в украинские порты будут заходить как постоянные группировки кораблей НАТО, так и ключевых союзников, чтобы проводить обучение.