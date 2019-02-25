Выборы в Молдове: коммунисты впервые за 20 лет не попали в парламент 3 25.02.2019, 12:29

ЦИК обработал уже 98,18% бюллетеней.

Партия коммунистов Республики Молдова впервые за последние 20 лет не попала в парламент.

Об этом свидетельствуют результаты выборов, состоявшихся в Молдове 24 февраля.

ЦИК Молдовы обработал уже 98,18% бюллетеней, и коммунисты набрали всего 3,78% голосов избирателей, пишет eurointegration.com.ua.

ПКРМ была основной партией, которая управляла Молдовой в период 2001 - 2009 годов. В этот же период лидер Владимир Воронин занимал должность президента страны.

Не попадает в парламент и Либеральная партия, набравшая всего 1,24% голосов. На парламентских выборах в апреле 2009 года либералы получили 13,13% голосов и 15 мест в парламенте.

На досрочных выборах в июле 2009 года ЛП получила 14,68% голосов и была представлена в парламенте 15 депутатами. На парламентских выборах 30 ноября 2014 партия получила 13 мандатов.

Напомним, первое место по итогам выборов в Молдове заняла пророссийская партия социалистов, однако у нее не хватит голосов для формирования правительства.

На втором месте - блок оппозиции ACUM, объединивший ключевые оппозиционные партии, возглавляемые Майей Санду и Андреем Нэстасе.